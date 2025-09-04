باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب «مثل یوسف پیامبر (ع)» دومین جلد از مجموعه داستانهای «مهربانترین پدر» محسوب میشود که به زبانی ساده و داستانی، به توضیح مفهوم و فلسفه غیبت امام زمان (عج) برای کودکان میپردازد.
نویسنده در این کتاب با الهام از حدیثی از امام صادق (ع)، دلایل غیبت را در قالب داستانی شیرین و روان برای کودکان بازگو کرده است. این کتاب ۲۴ صفحهای به صورت دو زبانه (فارسی و انگلیسی) و در قطع رحلی منتشر شده تا فرصتی برای آشنایی بیشتر کودکان با امام زمان (عج) فراهم آورد.
کتاب «مثل یوسف پیامبر (ع)» با قیمت ۱۰۵ هزار تومان منتشر شده و از طریق سایت انتشارات به نشر به آدرس www.behnashr.ir و نیز کتابفروشیهای این انتشارات در سراسر کشور در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
کلر ژوبرت، نویسنده و تصویرگر فرانسویالاصل، یکی از نویسندگان نام آشنا و تأثیرگذار در عرصه ادبیات دینی کودک تبدیل شده است. او بهطور تخصصی در حوزه ادبیات دینی کودک قلم میزند و با قلم ساده و تصویرگریهای جذابش، مفاهیم عمیق اسلامی را به زبان کودکان بیان میکند.
از جمله شاخصترین آثار ژوبرت میتوان به مجموعههای هشت جلدی «یک داستان تخیلی با مفهوم قرآنی»، مجموعه چهار جلدی «داستانهای شکر خدا»، «یک داستان دنبالهدار»، «مثل یوسف پیامبر (ع)»، مجموعه چهار جلدی «داستانهای پاپاپا»، «دوست عجیب» اشاره کرد که در انتشارات به نشر (وابسته به آستان قدس رضوی) منتشر شدهاند و در جشنوارههای کتاب رشد و جایزه کتاب سال شهید حبیب غنیپور برگزیده شدهاند.