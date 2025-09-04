فرمانده انتظامی اقلید از دستگیری ۳ نفر از عاملان نزاع دسته جمعی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ آرش بخشایی مطلق فرمانده انتظامی اقلید اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره نزاع دسته جمعی در یکی از روستا‌های این شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران انتظامی بلافاصله با حضور در محل و انجام اقدامات اطلاعاتی، ۳ نفر از عاملان این نزاع دسته جمعی که به علت اختلافات شخصی با هم درگیر شده بودند را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ بخشایی مطلق گفت: در بازرسی از مخفیگاه این افراد، یک قبضه اسلحه شکاری کشف شد و افراد جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس