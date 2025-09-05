باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی- سنگتراشان روستایی است که بافتش یادآور ماسوله گیلان است. خانهها روی شیبی تند و پلکانی بنا شدهاند.
در اینجا، حیاط یک خانه همان سقف خانهای دیگر است؛ دیوار و حصاری وجود ندارد و همین ویژگی فضایی باز و صمیمی میان همسایهها پدید آورده است. زندگی در چنین بافتی، نوعی همزیستی ناگفته میان خانوادهها ایجاد کرده که در کمتر جایی میتوان سراغ گرفت.
اقیانوس ابر در دل زاگرس
یکی از شگفتیهای سنگتراشان، پدیده اقیانوس ابر است. ارتفاع ۱۲۵۰ متری روستا و وجود درههای پرآب اطراف سبب میشود پس از بارشهای بهاری و پاییزی، تودههای انبوهی از ابر در کف درهها شکل بگیرد.
این ابرها بهتدریج بالا آمده و روستا را در بر میگیرند؛ منظرهای که گویی خانهها میان دریاچهای از ابر شناور شدهاند.
این چشمانداز تماشایی، هر بار گردشگران را شگفتزده میکند و به همین دلیل سنگتراشان را «روستای میان ابرها» نیز مینامند.
طبیعتی سرشار از طراوت
در اطراف روستا، جنگلهای بلوط کهنسال، زالزالک و گلابی وحشی دیده میشود.
دره کشور، یکی از پرآبترین درههای ایران، از کنار روستا میگذرد و سرابهای فراوانی مانند «گل ما»، «اسبی آو» و «بن گلو» بر زیبایی منطقه افزودهاند.
جانورانی همچون گرگ، شغال، گراز، کبک و شاهین نیز در کوهها و جنگلهای اطراف زیست میکنند که به بکر بودن این منطقه جلوهای خاص بخشیدهاند.
گنجینهای از تاریخ سههزار ساله
سنگتراشان تنها مقصدی طبیعی نیست؛ اینجا گنجینهای از تاریخ باستانی نیز هست.
در کاوشهای باستانشناسی، بیش از دو هزار قطعه مفرغی، سفال و استخوان بهدست آمده که قدمتشان به هزاره اول پیش از میلاد بازمیگردد.
این اشیای ارزشمند شامل پیکرههای انسانی و حیوانی، شمشیرها و تبرهای مینیاتوری و ابزارهای آیینی است که بخشی از آنها اکنون در موزه قلعه فلکالافلاک نگهداری میشود.
زندگی جاری در دل تاریخ
با وجود همه این پیشینه تاریخی، زندگی در سنگتراشان همچنان جاری است. مردم روستا با کشاورزی، دامداری و آیینهای محلی روزگار میگذرانند و بسیاری از آداب و رسوم کهن مانند جشنهای محلی و آیینهای مذهبی هنوز زنده است.
این همنشینی زندگی امروز با تاریخ سههزارساله، یکی از دلایل اصلی جذابیت این روستا برای گردشگران است.
مقصدی ناب برای گردشگری
راه دسترسی به سنگتراشان از خرمآباد با جادهای آسفالته ممکن است. امروزه اقامتگاههای بومگردی در دل روستا فرصت تجربه زندگی پلکانی را برای گردشگران فراهم کردهاند.
تصور کنید صبح از پنجره اتاقتان به بیرون نگاه کنید و دریاچهای از ابر، کوههای سرسبز و خانههای پلکانی زیر پای شما باشند؛ تجربهای ناب که کمتر جایی در ایران به دست میآید.
سنگتراشان، ماسوله لرستان، تنها یک روستا نیست؛ ترکیبی از تاریخ، طبیعت و زندگی است. اینجا خانههایی دیده میشوند که سقفشان، حیاط همسایه است و در میان اقیانوس ابر و کوههای زاگرس، تصویری رویایی از همزیستی انسان با طبیعت و تاریخ خلق کردهاند.