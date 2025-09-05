محیط‌بان مازندرانی تصویر زیبایی از بزکوهی ثبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - محیط‌بان ابوالفضل رهبری‌زاده تصویر زیبایی از بزکوهی در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی / نوشهر ثبت کرد.

بز‌های کوهی در پاییز جفت‌گیری می‌کنند و دوران آبستنی آنها ۵ ماه است. بچه‌ها یک قلو و گاهی دو قلو هستند. بچه‌ها چند ساعت بعد از تولد به دنبال مادرشان راه می‌افتند و پس از چند روز می‌توانند به سرعت بدوند.

نر‌ها که کَل نامیده می‌شوند شاخ‌های بلند و شمشیر مانندی دارند. کل‌وبز‌ها معمولاً در گله‌های بسیار بزرگ زندگی می‌کنند که تعداد آنها گاهی به ۵۰۰ رأس هم می‌رسد.

منطقه حفاظت شده البرز مرکزی با ۳۹۸ هزار و ۸۲۶ هکتار مابین استان‌های تهران، البرز و مازندران قرار گرفته است و حدود ۴۸ گونه پستاندار از جمله مرال، خرس قهوه‌ای، کل و بز، پلنگ، گرگ و گربه وحشی۱۵۶ گونه پرنده از جمله عقاب طلایی، کبک دری و شاهین، ۲۶ گونه خزنده از جمله افعی قفقازی، افعی البرزی، مار جعفری، ۷ گونه دوزیست و ۱۷ گونه ماهی در این منطقه حفاظت شده شناسایی شدند.

