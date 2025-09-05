باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش شبکه خبری انبیسی (NBC News) روز جمعه که به مقامات دولت واشنگتن استناد کرد، گفته میشود دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، امید خود را برای پایان دادن به درگیری در اوکراین از دست داده است.
بر اساس این گزارش، ترامپ به طور فزایندهای درباره احتمال میانجیگری برای پایان دادن به درگیری روسیه و اوکراین در آینده نزدیک یا دیدار رهبران دو کشور درگیر، بدبین شده است.»
این گزارش پس از آن منتشر میشود که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز صبح اشاره کرد که منافع مسکو و ایالات متحده «میتواند همپوشانی داشته باشد» اگر ترامپ به دستیابی یک توافق برای حل جنگ در اوکراین کمک کند.
