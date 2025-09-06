تیم‌های ملی ایتالیا و فرانسه رقبای خود را در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ شکست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رقابت‌های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا شب گذشته با برگزاری ۱۰ مسابقه در ۵ گروه پیگیری شد که در مهمترین مسابقه تیم ملی ایتالیا با سرمربی جدیدش جنارو گتوزو در شهر برگامو با ۵ گل مهمانش استونی را در هم کوبید. در این مسابقه که از گروه I برگزار شد، شاگردان جنارو گتوزو از همان ابتدای مسابقه مطابق انتظار توپ و میدان را در اختیار داشتند، اما برای رسیدن به گل نخست نزدیک به یک ساعت پشت دروازه کارل هاین معطل ماندند.

ایتالیا نیمه نخست را با ۱۷ شوت به سمت دروازه حریف به پایان رساند که در مسابقات ۶ سال اخیر این تیم بی‌سابقه بود. در نهایت در دقیقه ۵۸ ارسال ماتئو رتگی باعث شد مویزه کین با ضربه سر دروازه را باز کند و در ادامه خود رتگی، آقای گل فصل گذشته سری آ و مهاجم فعلی القادسیه عربستان، برتری را افزایش داد، سپس جاکومو راسپادوری با ضربه سر حساب کار را ۳ بر صفر کند. راسپادوری در تابستان ۲۰۲۱ برای نخستین بار پیراهن ایتالیا را به تن کرد و طی ۴ سال گذشته بیشتر از هر بازیکن دیگری برای آتزوری گلزنی کرده است. بازی در نهایت با ۲ گل دیرهنگام از رتگی و باستونی با نتیجه ۵ بر صفر پایان یافت. در جدول این گروه نروژ با ۱۲ امتیاز از ۴ مسابقه صدرنشین است و ایتالیا با ۶ امتیاز از ۳ مسابقه برای صدرنشینی به پیروزی در بازی رودررو مقابل نروژ نیاز دارد. 

در دیگر دیدار مهم، در گروه D فرانسه در شهر ورشو لهستان میزبانش اوکراین را با دو گل شکست داد. شاگردان دشان برای زدن گل انتظار زیادی نکشیدند و در دقیقه ۱۰ پاس عالی و دقیق بردلی بارکولا از کنار خط عرضی باعث شد میکل اولیسه بین مدافعان اوکراین صاحب توپ شود و شلیک او مستقیماً به گوشه پایین دروازه آنتولی تروبین، سنگربان بنفیکا رفت. برتری فرانسه در فاصله ۱۰ دقیقه مانده به پایان مسابقه ۲ برابر شد. این بار کیلیان امباپه توپ را از اورلین شوامنی تحویل گرفت و با شلیک دقیق از آستانه محوطه جریمه تور دروازه اوکراین را به لرزه انداخت. کیلیان امباپه با ۵۱ گل در کنار تیری آنری به رده دوم برترین گلزنان تاریخ تیم ملی فرانسه رسید. الیویه ژیرو با ۵۷ گل در صدر است. در دیگر دیدار این گروه ایسلند با ۵ گل مقابل جمهوری آذربایجان به پیروزی رسید و مانند فرانسه ۳ امتیازی شد. همه تیم‌های این گروه یک بازی انجام داده‌اند.

در سایر دیدرها، کرواسی با تک گل کراماریچ میزبانش جزایر فارو را شکست داد و به رتبه دوم گروه L رسید و جمهوری چک هم در همین گروه با دو گل مونته نگرو را برد تا با ۱۲ امتیاز از پنج مسابقه صدرنشین گروه باشد. مصاف اسلوونی و سوئد در گروه B با تساوی ۲-۲ به پایان رسید و سوئیس با چهار گل کوزووو را مغلوب کرد تا با سه امتیاز صدرنشین گروه باشد. در گروه C هم مصاف دانمارک و اسکاتلند با تساوی بدون گل خاتمه یافت و یونان پنج بر یک بلاروس را مغلوب کرد. بازی‌های این گروه هم از دیشب آغاز شده و حالا یونان با سه امتیاز صدرنشین است.

برچسب ها: تیم ملی ایتالیا ، مقدماتی جام جهانی ، تیم ملی فرانسه
