باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - یعقوب میرزایی قیری در کارگروه آرد و نان با بررسی مسایل و مشکلات نانوایان این شهرستان، گفت: شرایط سخت کاری نانوایان در این شهرستان با توجه به گرمای هوا برهیچ کس پوشیده نیست و ما با همکاری فرمانداریهای جنوب فارس، به مجمع نمایندگان فارس و شورای ارد و نان استان پیشنهاد میکنیم در قانون کار، شغل کارگران نانوایی مناطق گرمسیری جنوب فارس از شغلهای سخت محسوب شود
او با بیان اینکه بهبود کمی و کیفی پخت نان انتظار بحق مردم است، تصریح کرد: بین ۲۸ تا ۳۰ نانوایی در سطح شهرستان گراش فعالیت دارند که ۲۰ واحد آن در شهر و مابقی در بخش ارد و روستاهای تابعه دایر هستند.
یعقوب میرزایی قیری به ضرورت ارتقاء کیفت نان اشاره کرد و گفت: بر اساس عملکرد نانواییها، رتبهی شهرستان گراش از بین ۳۷ شهرستان ۲۵ است که رتبهی مناسبی نیست.
سرپرست فرمانداری گراش در واکنش به کیفیت نان در این شهرستان، افزود: هم افزایی و تعامل شورای ارد و نان برای ساماندهی نانوایان مهم و اثرگذار است و اگر کاستی در این زمینه وجود دارد به دلیل این است که ما به وظیفه خود خوب عمل نکردیم، اما در کنار این مسائل وظیفه مهم نانوایان پخت نان خوب و با کیفیت و رساندن آن به دست مردم است و نیاز است نانوایان تلاش حداکثری کنند تا رتبه عملکرد خود را به نقطه مطلوب و جایگاهی برسانند که برازنده شهرستان و رضایت مردم را به دنبال داشته باشد
او با تاکید بر لزوم رعایت قوانین صنفی از سوی متصدیان نانواییها در گراش، خاطر نشان کرد: با توجه به وصول گزارش در خصوص وضعیت نانواییها و اهمیت موضوع امنیت و سلامت غذایی مردم شهرستان، بررسی وضعیت واحدهای نانوایی در دستور کار قرار دارد.
رئیس شورای آرد و نان گراش با تاکید بر اهمیت نظارت مستمر بر نانواییها، از برنامهریزی برای تقویت بازرسیها و ارتقای کیفیت خدماترسانی در این حوزه خبر داد و افزود: هم اکنون با شرایط مطلوب کیفیت نان فاصله داریم و از این پس بازرسیها در سطح نانواییهای گراش با دقت بیشتری انجام میشود و قطعا تصمیمات لازم برای بهبود عملکرد این واحدها در تعامل با دستگاههای مربوطه اتخاذ خواهد شد.
از مشکلات عمده برخی نانوایان به طور موردی، عدم دریافت سهمیه یارانه ماهانه، افزایش چندباره و بالای کرایه حمل و تخلیه از سوی کارگران، خاموشیها و نا ترازی برق در ساعات اوج پخت شبانه، دردسر دریافت گازوییل و بنزین و ناکافی بودن آن و عدم کیفیت آرد مصرفی از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.
در این جلسه با بررسی تخلفات برخی از واحدهای پخت نان برای کاهش مشکلات بیبرقی مقرر شد جهاد کشاورزی با همکاری فرمانداری از طریق شرکت نفت برای افزایش سهمیه گازوییل نانواییهای دوگانهسوز و دریافت بنزین برای موتور برق اقدام کند.
همچنین پیشنهاد تسهیلات و کمکهزینهی خرید موتور برق از طریق وام کمبهره قرض الحسنه، جبران ناترازی در درآمد و هزینههای خبازیها از محل یارانهها، و اختصاص یارانه (بیمه) «سختی کار» برای نانواییهای مناطق جنوبی، از سوی فرماندار گراش ارائه شد.