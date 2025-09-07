مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان گفت: امسال ۷۵ وقف جدید در استان به ثبت رسید که بیشترین نیت واقفان در حوزه دینی و مساجد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- حجت‌الاسلام محمد کاروند در نشست با خبرنگاران، با اشاره به میزبانی کردستان از مسابقات سراسری قرآن کریم، اظهار کرد: کردستان امسال میزبان مهمترین و بزدگترین رویداد ملی و دینی ایران است.

وی افزود: این مسابقات با حضور قاریان و حافظان خواهر و برادر از ۳۱ استان کشور از ۲۶ مهر تا ۶ آبان برگزار خواهد شد که شبکه قران و سحر بصورت زنده و ۲۴شبکه نیز این رویداد را پوشش می‌دهند.

به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه ۲۵۰ محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان بین‌المللی نیز در ماه ربیع‌الاول و همزمان با مسابقات سراسری قرآن کریم در استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: محافل قرآنی در مساجد، مدارس، ورزشگاهها و برای اولین بار در بازار و خیابان‌ها برگزار و نمایشگاه قرآنی و صنایع دستی استان نیز دایر می‌شود.

حجت‌الاسلام کاروند تجلیل از نخبگان قرآنی استان را از برنامه‌های جنبی مسابقات سراسری قرآن کریم برشمرد و گفت: ایجاد نشاط معنوی در بین خانواده‌ها، استعدادیابی قرآنی و سبک زندگی قرآنی و اسلامی از جمله اخداف میزبانی این رویداد بزرگ قرآنی است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه در ادامه به برنامه‌های هفنه وقف اشاره کرد و گفت: همایش یاوران وقف به منظور تجلیل از واقفان و اصجاب و متولیان موقوفات،

برپایی ایستگاه همه واقف باشیم، محافل انس با قرآن کریم، اجرای نیت واقفان خیراندیش، کلنگ‌زنی و افتتاح پروژه‌ها و برگزاری محافل قرآنی در این هفته است.

حجت‌الاسلام کاروند به خدمات حوزه اجتماعی اوقاف اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته پنج هزار سبد معیشتی از محل موقوفات در بین خانواده‌های نیازمند توزیع و بسته‌های آموزشی در آستانه سال تحصیلی تحویل دانش‌آموزان بی‌بضاعت می‌شود.

وی به آزادسازی۱۲ زندانی غیرعمد که بیشتر آن از محل موقوفه آصف وزیری بوده اشاره کرد و گفت: ۲۰۰ خانواده زندانیانهم از مساعدتهای مالی برخوردار شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان از کلنگ‌زنی یک مدرسه به مساحت ۲ هزار و ۱۸۰ متر در هفته وقف در نایسر خبر داد و گفت:زمین چمن روستای شیخ جعفر نیز افتتاح می‌شود و ۲ قطعه زمین رایگان به ۲ دانش‌آموز بی سرپرست به ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان که برای اولین بار در استان اهدا خواهد شد.

اهدای کمک هزینه تحصیلی از موقوفه حاج احمد متوسل، کمک هزینه درمانی به ۳ بیمار پروانه‌ای و خدمات حقوقی رایگان توسط ۴۰ وکیل دادگستری در اماکن مذهبی از دیگر اقدامات اداره کل اوقاف و امور خیریه بود که حجت‌الاسلام کاروند به آن اشاره کرد.

وی با بیان اینکه، بیشترین نیت واقفان کردستانی در حوزه دینی و مساجد است، افزود: امسال ۵۵ میلیارد تومان از محل موقوفات برای تعمیر مساجد، اتاقهای تدریس، هزینه‌های طلاب و مدرسین و امامان جماعت و خادمان مساجد هزینه، ضمن اینکه ۲۱ میلیارد تومان هم از محل اعتبارات دولتی در همین راستا جذب شد.