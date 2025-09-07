مراسم رونمایی و نقد و بررسی کتاب «امیر حسینی» در مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- مراسم رونمایی و نقد و بررسی کتاب «امیر حسینی» با حضور اندیشمندان حوزه فرهنگ و ادب و جمعی از مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد.

در این مراسم، سید غلامحسین موسوی نویسنده کتاب «امیر حسینی» گفت: امیر حسینی از علمای بزرگ شیعه و دارای تفکر عرفانی و انقلابی بوده است. این کتاب به‌صورت اجمالی به زندگی و اندیشه‌های وی پرداخته و مقدمه‌ای بر معرفی آثار ارزشمند این شخصیت است.

او افزود: تاکنون بیشترین پژوهش‌ها درباره شخصیت امیر حسینی توسط اساتید دانشگاه‌های ایران انجام شده و این کتاب، زمینه‌ای برای آشنایی جوانان و اهل فرهنگ با این عالم برجسته است. موسوی همچنین خبر داد که پنج جلد دیگر از آثار ادبی، خطی، شعری و عرفانی امیر حسینی در دست آماده‌سازی دارد.

همچنین عارف موسوی‌نژاد از منتقدان حاضر در این مراسم گفت: در حال حاضر ۱۱ نسخه خطی از آثار این عارف قرن هفتم در کتابخانه‌های ایران، فرانسه و ترکیه نگهداری می‌شود. امیر حسینی متولد منطقه گیزاب ارزگان (افغانستان امروزی) بوده و سفرهای متعددی به هندوستان داشته است. پس از تحصیل در هند، به هرات بازگشته و سال‌ها به تدریس پرداخته و سرانجام در همان‌جا درگذشته است.

امیر حسینی، عارف، شاعر و نویسنده برجسته قرن هفتم و هشتم است و آثار او بیشتر در حوزه عرفان و به صورت نظم و نثر نگاشته شده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: نویسندگان افغانستانی ، نخبگان افغانستانی
خبرهای مرتبط
رونمایی از کتاب «یک جنگ و یک آهنگ» + فیلم
رونمایی از مجموعه آثار فیض محمد کاتب هزاره در قم با حضور چهره‌های علمی
مراسم سومین سالگرد نویسنده افغانستانی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سوالات متداول در مورد ماه گرفتگی: هر آنچه که باید در مورد «ماه خونین» بدانید
ادعای وال‌استریت ژورنال: مذاکرات با ایران به توافق نزدیک است
هشدار جدید رژیم اسرائیل برای تخلیه ساکنان شهر غزه
لاپید: نتانیاهو توافق آزادی اسرای اسرائیلی را نادیده می‌گیرد
نخست وزیر ژاپن استعفا کرد
زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر شمال غربی ترکیه را لرزاند
برگزاری جلسه کابینه رژیم اسرائیل در زیر زمین برای دومین هفته متوالی
آتش سوزی در ساختمان اصلی دولت اوکراین در کی‌یف در پی حمله پهپادی
شمار شهدای ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه در غزه به ۳۸۷ نفر رسید
ژاپن «اختیار کامل» ترامپ در مورد سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری توکیو در آمریکا را رد کرد
آخرین اخبار
ترامپ مدعی شد که آخرین هشدار را به حماس داده است
غم‌شریکی مهاجران افغانستانی با بازماندگان زلزله کنر + فیلم
فتح قله های تهران توسط مهاجرین افغانستانی + فیلم
رونمایی کتاب «امیر حسینی» در مشهد برگزار شد + فیلم
خبرنگار وال‌استریت ژورنال: مذاکرات آژانس با ایران پیشرفت داشته است
آمریکا در آستانه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه
آکسیوس: ویتکاف پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس به حماس ارائه کرده است
وزیرخزانه‌داری آمریکا به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر روسیه
هشدار جدید رژیم اسرائیل برای تخلیه ساکنان شهر غزه
برگزاری جلسه کابینه رژیم اسرائیل در زیر زمین برای دومین هفته متوالی
نخست وزیر ژاپن استعفا کرد
اوپک پلاس از ماه اکتبر تولید نفت را افزایش می‌دهد
۵ کشته در پی برخورد قایق مهاجران با کشتی گارد ساحلی در ترکیه
ادعای وال‌استریت ژورنال: مذاکرات با ایران به توافق نزدیک است
پلیس لندن نزدیک به ۹۰۰ معترض طرفدار فلسطین را دستگیر کرد
سوالات متداول در مورد ماه گرفتگی: هر آنچه که باید در مورد «ماه خونین» بدانید
تحویل ۳۰۰ تُن کمک‌های بشردوستانه ازبکستان به زلزله‌زدگان افغانستان
حمله پهپادی یمن به اراضی اشغالی
شمار شهدای ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه در غزه به ۳۸۷ نفر رسید
بازگشایی گذرگاه مرزی پل ابریشم پس از یک هفته انسداد
ارسال سومین محموله کمک‌های امدادی ایران به زلزله‌زدگان افغانستان
دیدار مقامات طالبان و ایران برای تسهیل تجارت و احیای جاده ابریشم
پایان عملیات نجات در کنر با بیش از ۲۲۰۰ کشته
کنفرانس سرمایه‌گذاری کابل؛ ازبکستان: حامی بخش انرژی افغانستان هستیم
حضور مقامات طالبان در نشست اقتصادی شرق
لاپید: نتانیاهو توافق آزادی اسرای اسرائیلی را نادیده می‌گیرد
زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر شمال غربی ترکیه را لرزاند
مدودف ائتلاف کشورهای داوطلب برای اوکراین را به تمسخر گرفت
قطع مجدد سیم کارت‌های اتباع؛ کد فیدا علت مسدودی است
ترامپ راه را برای فروش بیش از ۱۰۰ پهپاد پیشرفته MQ-9 به عربستان هموار کرد