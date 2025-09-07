مراسم رونمایی و نقد و بررسی کتاب «امیر حسینی» در مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- مراسم رونمایی و نقد و بررسی کتاب «امیر حسینی» با حضور اندیشمندان حوزه فرهنگ و ادب و جمعی از مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد.
در این مراسم، سید غلامحسین موسوی نویسنده کتاب «امیر حسینی» گفت: امیر حسینی از علمای بزرگ شیعه و دارای تفکر عرفانی و انقلابی بوده است. این کتاب بهصورت اجمالی به زندگی و اندیشههای وی پرداخته و مقدمهای بر معرفی آثار ارزشمند این شخصیت است.
او افزود: تاکنون بیشترین پژوهشها درباره شخصیت امیر حسینی توسط اساتید دانشگاههای ایران انجام شده و این کتاب، زمینهای برای آشنایی جوانان و اهل فرهنگ با این عالم برجسته است. موسوی همچنین خبر داد که پنج جلد دیگر از آثار ادبی، خطی، شعری و عرفانی امیر حسینی در دست آمادهسازی دارد.
همچنین عارف موسوینژاد از منتقدان حاضر در این مراسم گفت: در حال حاضر ۱۱ نسخه خطی از آثار این عارف قرن هفتم در کتابخانههای ایران، فرانسه و ترکیه نگهداری میشود. امیر حسینی متولد منطقه گیزاب ارزگان (افغانستان امروزی) بوده و سفرهای متعددی به هندوستان داشته است. پس از تحصیل در هند، به هرات بازگشته و سالها به تدریس پرداخته و سرانجام در همانجا درگذشته است.
امیر حسینی، عارف، شاعر و نویسنده برجسته قرن هفتم و هشتم است و آثار او بیشتر در حوزه عرفان و به صورت نظم و نثر نگاشته شده است.