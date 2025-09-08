باشگاه خبرنگاران جوان ؛ناصر نورزاده افزود: مناطق عمده کشت لیمو شیرین در بخش‌های توکهور، هشتبندی و کریان قرار دارد و عملیات برداشت از اواخر شهریور شروع و تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به ارزش غذایی این محصول اظهار کرد: لیمو شیرین سرشار از ویتامین‌های گروه ب و ث، ریزمغذی‌ها و آنتی‌اکسیدان‌هاست و با خاصیت تقویت سیستم ایمنی بدن، جایگاه ویژه‌ای در سبد محصولات با کیفیت میناب دارد.

مدیر جهاد کشاورزی میناب سطح زیر کشت مرکبات در این شهرستان را هشت هزار و ۶۵۰ هکتار عنوان کرد و گفت: سالانه بیش از ۱۵۰ هزار تن انواع مرکبات برداشت می‌شود که علاوه بر استان هرمزگان، به استان‌های فارس، اصفهان و تهران هم ارسال می‌شود.

نورزاده خاطرنشان کرد: محصول برداشت‌شده پس از درجه‌بندی، در اندازه‌های مختلف بسته‌بندی و به بازار عرضه می‌شود.

منبع:روابط عمومی جهاد کشاورزی هرمزگان