معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میناب گفت: برداشت لیمو شیرین از هزار و ۱۰۰ هکتار باغ این شهرستان آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۳ هزار تن محصول روانه بازار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ناصر نورزاده افزود: مناطق عمده کشت لیمو شیرین در بخش‌های توکهور، هشتبندی و کریان قرار دارد و عملیات برداشت از اواخر شهریور شروع و تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.  

وی با اشاره به ارزش غذایی این محصول اظهار کرد: لیمو شیرین سرشار از ویتامین‌های گروه ب و ث، ریزمغذی‌ها و آنتی‌اکسیدان‌هاست و با خاصیت تقویت سیستم ایمنی بدن، جایگاه ویژه‌ای در سبد محصولات با کیفیت میناب دارد.  

مدیر جهاد کشاورزی میناب سطح زیر کشت مرکبات در این شهرستان را هشت هزار و ۶۵۰ هکتار عنوان کرد و گفت: سالانه بیش از ۱۵۰ هزار تن انواع مرکبات برداشت می‌شود که علاوه بر استان هرمزگان، به استان‌های فارس، اصفهان و تهران هم ارسال می‌شود.  

نورزاده خاطرنشان کرد: محصول برداشت‌شده پس از درجه‌بندی، در اندازه‌های مختلف بسته‌بندی و به بازار عرضه می‌شود.  

منبع:روابط عمومی جهاد کشاورزی هرمزگان

برچسب ها: جهادکشاورزی ، میناب ، هرمزگان
