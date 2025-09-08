فرمانده انتظامی مازندران از کشف اختلاس ۴۰۰ میلیارد ریالی در یکی از شعبات پرداخت خسارت زیرمجموعه یک شرکت بیمه‌ای در شهرستان ساری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران گفت: با اقدامات فنی و اطلاعاتی ماموران پایگاه اطلاعات شهرستان ساری مشخص شد، یکی از کارمندان شعب یکی از شرکت‌های بیمه با تشکیل پرونده‌های صوری، اقدام به اخذ وجوه خسارت افراد با مشخصات جعلی و هک رمز مشتریان کرده است.

او افزود: در بررسی‌های فنی و تخصصی کارشناسان پلیس، تراکنش حساب‌های بانکی منتسب به متهم و بستگان درجه یک این فرد مشخص شد، این فرد با تشکیل پرونده‌های صوری برای اشخاص حقیقی اقدام به اخذ خسارت به ارزش ۴۰۰ میلیارد ریال از شرکت‌های بیمه‌ای کرده است.

فرمانده انتظامی مازندران گفت: با شناسایی متهم این فرد دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: کلاهبرداری میلیاردی ، کشف اختلاس
