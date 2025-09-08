فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عاملان نزاع و درگیری در یکی از مراکز درمانی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز، اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در یکی از مراکز درمانی شهر شیراز که موجب ترس و وحشت شهروندان شده بود، ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ زند به محل مورد نظر اعزام شدند.

او افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی‌های دقیق مشخص شد، ۲ نفر به دلایل نامعلوم با چند نفر از عوامل نگهبانی مرکز درمانی اقدام به درگیری کرده که موجب تخریب تجهیزات و اموال بیمارستان شده است که با حضور عوامل گشت و اقدامات پلیسی هر ۲ نفر دستگیر و به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با هشدار به افراد مخل نظم و امنیت و تاکید بر این که شهروندان برای حل مشکل و اختلاف‌های خود از راه‌های قانونی اقدام کنند، گفت: پلیس به منظور ایجاد امنیت اجتماعی مردم در سطح جامعه، با تمام توان و به صورت شبانه روز تلاش می‌کند و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس