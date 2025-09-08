باشگاه خبرنگاران جوان - «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجموعهای از ۶ طرح تعاونی با محوریت اشتغالزایی، نوآوری و توسعه خدمات اجتماعی و تولیدی را به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح کرد.
این طرح های تعاونی در استانهای خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، مازندران، اردبیل و همدان در حوزههای تولید انرژیهای تجدیدپذیر، ساخت مسکن، خدمات درمانی، گردشگری، ورزش و تولید مواد غذایی به بهرهبرداری رسیدند.
تعاونیهای یاد شده در مجموع با حجم سرمایهگذاری بیش از ۳،۲۵۰ میلیارد ریال زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۶۰۰ نفر را فراهم کردهاند.
از جمله پروژههای شاخص این افتتاحها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- نیروگاه خورشیدی ۱.۵ مگاواتی در بیرجند، به عنوان نمونهای نوآورانه در بهرهگیری از انرژیهای پاک
- مجتمع ورزشی و استخر در منطقه محروم هفشجان
- پروژه انبوهسازی مسکن دادگستری تبریز با ظرفیت بالا
- کلینیک تخصصی خدمات درمانی در نوشهر
- طرح گردشگری اشتغالزا در اردبیل
- واحد تولید نان فانتزی و شیرینی با اشتغالزایی گسترده در همدان
این آیین با حضور «سید مالک حسینی» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، «یعقوب رستمی مال خلیفه» معاون امور تعاون و روسای اتحادیههای تعاونی سراسر کشور و مسئولان عالی رتبه در استانها انجام شد.
این طرحهای ملی با سرمایه گذاری بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای ۱۸ هزار و۹۸۵ نفر به بهرهداری رسید.
منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی