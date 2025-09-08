باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- جاده‌ها همیشه تنها مسیرهای ارتباطی نیستند؛ بسیاری از آن‌ها همچون شاهراه‌های تاریخی، حامل داستان‌ها، میراث فرهنگی و جلوه‌های طبیعی‌اند.

جاده شاهی لرستان نمونه‌ای شاخص از چنین راهی است؛ مسیری که در دل کوه‌های سر به فلک کشیده زاگرس و منطقه پاپی قرار دارد و نه تنها به عنوان یک مسیر تاریخی بلکه به عنوان یک شاهراه گردشگری با مناظر کم‌نظیر، توانسته توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب کند.

عبور این جاده از دل طبیعت بکر و ترکیب آن با مسیر ریلی دورود ـ اندیمشک، تصویری شگفت‌انگیز از هماهنگی طبیعت و مهندسی انسانی ارائه می‌دهد.

شرایط سخت جغرافیایی مسیر، نیازمند راهنمایان حرفه‌ای است و این محدودیت به جذابیت ماجراجویانه آن می‌افزاید. چشم‌اندازهای خیره‌کننده، جریان رودخانه‌ها، صخره‌های مرتفع و تغییرات فصلی طبیعت، جاده شاهی را به تجربه‌ای منحصر به فرد تبدیل می‌کند؛ تجربه‌ای که حتی گردشگران باتجربه نیز آن را از دست نمی‌دهند.