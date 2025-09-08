باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- همزمان با آغاز سال تحصیلی، جشن عاطفه‌ها در ۱۸۵ پایگاه لرستان برگزار می‌شود تا کمک‌های مردمی به دانش‌آموزان محروم و نیازمند این استان جمع‌آوری شود. زنگ عاطفه‌ها امسال در مدارس هفتم مهرماه نواخته خواهد شد.

سال تحصیلی جدید هر سال با شور و شوق دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان آغاز می‌شود، اما برای گروهی از دانش‌آموزان محروم، این آغاز فصل تازه با دغدغه‌های مالی و کمبود امکانات همراه است.

کمیته امداد امام خمینی استان لرستان، با برگزاری جشن عاطفه‌ها، تلاش می‌کند تا بخشی از این نابرابری را کاهش دهد و کودکان نیازمند را از حس محرومیت و تبعیض تحصیلی دور نگه دارد. این جشن، تنها یک گردهمایی جمع‌آوری کمک نیست؛ بلکه نشانه همبستگی اجتماعی، مسئولیت‌پذیری فرهنگی و نقش خیران در تداوم عدالت آموزشی است.

جلال شیخ‌پور، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی لرستان، در این خصوص توضیح داد: همزمان با آغاز سال تحصیلی، جشن عاطفه‌ها در ۱۸۵ پایگاه این استان برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به دانش‌آموزان محروم و نیازمند برگزار می‌شود.

او افزود: ۷ مهرماه زنگ عاطفه‌ها در مدارس نواخته خواهد شد.

شیخ‌پور همچنین به موفقیت‌های سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته به همت خیران و مردم، ۳۵ میلیارد تومان کمک‌های نقدی و غیرنقدی بین دانش‌آموزان نیازمند مقاطع مختلف لرستان توزیع شد.

این آمار نشان‌دهنده اهمیت مشارکت مردمی در تأمین حداقل امکانات آموزشی برای دانش‌آموزانی است که در غیر این صورت امکان ادامه تحصیل برایشان با مشکلات جدی مواجه می‌شد.

نقش خیران؛ سرمایه انسانی در خدمت عدالت آموزشی

شیخ‌پور تأکید کرد: کمک‌های مردم و خیران باعث شد تا سال گذشته ۳۵ میلیارد تومان به دانش‌آموزان نیازمند برسد.

این جمله نه تنها بیانگر حجم حمایت‌هاست، بلکه نقش مستقیم مشارکت اجتماعی در کاهش محرومیت تحصیلی را نیز نشان می‌دهد. وقتی هر فرد جامعه بخشی از منابع خود را برای آموزش کودکان اختصاص می‌دهد، اثرات بلندمدتی بر رشد اجتماعی و فرهنگی استان خواهد داشت.