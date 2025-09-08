باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای صندوق اعتباری هنر در سراسر کشور میتوانند از تاریخ ۱۸ تا ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ با مراجعه به پیامرسان اختصاصی صندوق به نشانی honarcredit.ir/app و سایت صندوق به نشانی profile.honarcredit.ir نسبت به ثبتنام و بهرهمندی از خدمات بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اقدام کنند.
هر عضو میتواند با طی مراحل ثبتنام در یکی از طرحهای بیمه تکمیلی، همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل خود (که تحت پوشش بیمه پایه فرد اصلی هستند) را نیز در همان طرح ثبتنام کند.
بنابر اعلام روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، تمامی اخبار و اطلاعیهها درباره شرایط و مراحل ثبتنام، صرفاً از طریق درگاههای رسمی صندوق اعتباری هنر منتشر خواهد شد.