باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - غلامعلی فخاری مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از نجات ۴۴۵ نفر از خطر غرق شدن در آب‌های ساحل این استان خبر داد و گفت: امسال نیز در اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق در ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی استان، امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر با مشارکت ناجیان غریق از اول خرداد در این مناطق مستقر شدند.

او افزود:تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ به ۶۶۲۵ نفر از مسافرین و گردشگران ساحلی این استان خدمات امدادی ارائه شد.

فخاری با اعلام اینکه در راستای اجرای طرح پیشگیری و کاهش غریق ۳ پایگاه ثابت دریایی، ۴۲ پست سیار ساحلی با گشت زنی روزانه ۱۶۹ نفر امدادگر و نجاتگر و ۱۱۵۵ ناجی غریق مشارکت دارند، ادامه داد: بکارگیری روزانه ۶ دستگاه آمبولانس، ۵ فروند جت اسکی، ۷ فروند قایق، ۱۱ دستگاه خودروی پشتیبانی و ۳۴ دستگاه موتورسیکلت تنها بخشی از تدارک هلال احمرمازندران برای اجرای طرح مذکور می‌باشد.

او با تاکید بر اینکه تابستان امسال تمامی‌توان عملیاتی جمعیت هلال احمر استان مازندران بر محور پیشگیری و کاهش غریق در ساحل متمرکز شده است، گفت: ارائه خدمات امدادی نظیر پانسمان و آتل بندی، تست فشارخون و قند خون، آفتاب سوختگی و گرمازدگی و همچنین ارائه خدمات دارویی otc به بیش از ۶۰۰۰ نفر و انتقال ۵۲ مصدوم به مراکز درمانی از دیگر خدمات امدادی، پیش بیمارستانی و اورژانسی ارائه شده به گردشگران ساحلی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با بیان اینکه بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سال گذشته تعداد غریق در آب‌های ساحلی مازندران نسبت به مدت مشابه با کاهش ۵۰ درصدی همراه بوده است، افزود: این کارنامه درخشان مرهون تلاش شبانه روزی امدادگران و ناجیان غریق بوده است.

فخاری با اشاره به اینکه عدم آگاهی افراد نسبت به وضعیت توپوگرافی و تغییرات بستر دریا در نوار ساحلی و نیز عدم آشنایی به قواعد شنا و وجود جریان شکافنده از عمده‌ترین دلایل غرق شدن مردم قلمداد می‌شود، گفت: متاسفانه افراد زیادی توصیه‌های نجاتگران و امدادگران هلال احمر را در نظر نمی‌گیرند و با شنا در مناطق حادثه خیز جان خود را به خطر می‌اندازند.