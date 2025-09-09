مدیرکل کمیته امداد استان تهران گفت: هم اکنون حدود ۸۰۰ مرکز نیکوکاری در تهران فعال است که از این تعداد، حدود ۲۰۰ مرکز در مساجد مستقر هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست رئیس کمیته امداد استان تهران با حضور ائمه جماعات مساجد پرچمدار شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس، امروز سه شنبه هجدهم شهریورماه ۱۴۰۴ در مصلی شهرستان شهریار برگزار شد.

سیدابوالفضل پرپنچی، مدیرکل کمیته امداد استان تهران، در این نشست با تبریک ایام فرخنده میلاد حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع)، به تبیین برنامه‌های این نهاد برای توسعه و تعمیق خدمات حمایتی پرداخت.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی و شهدای حادثه ۱۷ شهریور، اظهار کرد: مسجد به عنوان مکانی امن و پناهگاه مردم، سرمایه دینی و اعتقادی ماست و باید از این ظرفیت عظیم برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر بهره برد.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران، هدف اصلی این نشست را ایجاد و راه‌اندازی ۶۰۰ مرکز نیکوکاری در مساجد غرب استان تهران عنوان کرد و گفت: بر اساس توافقات انجام‌شده و پیگیری‌های ستاد مرکزی، برنامه ریزی لازم برای تحقق این هدف صورت گرفته است.

پرپنچی با اشاره به پیشینه فعالیت مراکز نیکوکاری در محله‌ها با محوریت مساجد از سال ۱۳۸۱، خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود ۸۰۰ مرکز نیکوکاری در تهران فعال است که از این تعداد، حدود ۲۰۰ مرکز در مساجد مستقر هستند. در شهرستان‌های غرب استان تهران نیز ۲۷ مرکز فعال وجود دارد.

وی افزود: شناسایی نیازمندان واقعی با کمک روحانیون و ائمه جماعات که شناخت دقیقی از محله دارند، می‌تواند به ارائه خدمات فوری و آنی منجر شود. ما اخیراً مجوز تحت حمایت قرار دادن خانواده‌های جدید نیازمند در استان تهران را دریافت کرده‌ایم که شرط اصلی آن، قرارگیری در دهک‌های درآمدی پایین از دهک یک تا سه و عدم برخورداری از حمایت سایر نهاد‌ها است.

مدیرکل کمیته امداد استان تهران، خدمات آموزشی و معیشتی ارائه‌شده به بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز و دانشجوی تحت حمایت این نهاد را تشریح و بر اولویت‌دهی به تأمین نیاز‌های اولیه خانواده‌ها تأکید کرد.

پرپنچی در پایان با بیان اینکه هیچ تفاوتی میان کمیته امداد و مسجد وجود ندارد، بیان کرد: کار مردم باید با مردم انجام شود. کمک‌های خیرین و همراهی روحانیون و ائمه جماعات، نقش بی‌بدیلی در موفقیت این مسیر دارد. انتظار داریم ارتباط مستقیم و مستمری میان مدیران مناطق مختلف کمیته امداد و ائمه جماعات مساجد برقرار شود.

وی از تمامی خیّران، روحانیون و مجریان این مراسم تقدیر و به برگزاری جلسات مشترک مشابه در تمامی شهرستان‌های استان تهران تأکید کرد.

در پایان مراسم نشست با ائمه جماعات مساجد پرچمدار شهرستان‌های شهریار، ملارد و قدس، از زحمات و خدمات فعالان مراکز نیکوکاری مستقر در مساجد در راه خدمت به نیازمندان تقدیر به عمل آمد.

منبع: کمیته امداد

