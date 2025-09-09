شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از انتظار نخبگان برای جذب در دستگاه های اجرایی سخن گفت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور توانمندسازی و تثبیت جایگاه نخبگان اقدام به فراخوان جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی کرد.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که اجرای این فراخوان به تعویق افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر امکانش هست در مورد بلاتکلیفی و مشکل گروهی از متقاضیان که در فراخوان سوم به کارگیری نخبگان در دستگاه‌های اجرایی شرکت کردند اطلاع رسانی کنید، ما هر جا نامه نگاری کردیم کسی پیگیر نبود ما دو سال پیش در این فراخوان شرکت کردیم و مورد ارزیابی در کارگروه شناسایی قرار گرفتیم و به کانون ارزیابی معرفی شدیم ما در این فراخوان می‌توانستیم سه کد شغلی انتخاب کنیم که هیچ کدام به نتیجه نرسید. در صورت پیگیری شما من می‌توانم متن را با جزئیات بیشتر خدمتتان ارائه کنم.

