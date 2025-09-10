باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - ظهوری مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گفت: کتابهای اهدایی در موضوعات متنوع علمی، فرهنگی و آموزشی انتخاب شدهاند و بهزودی در اختیار اعضای کتابخانههای عمومی استان قرار میگیرند.
وی با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه افزود: چنین مشارکتهایی نقش مهمی در ارتقای سرانه مطالعه و توسعه عدالت فرهنگی در مناطق مختلف استان دارد و امیدواریم با همکاری نهادهای مردمی و خیریهها، شاهد تداوم این حرکتهای ارزشمند باشیم.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی همچنین تاکید کرد که این کتابها پس از پردازش فنی، به کتابخانههای سراسر استان ارسال و در اختیار علاقهمندان قرار خواهد گرفت.