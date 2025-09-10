 ۲ هزار و ۱۹۵ نسخه کتاب به ارزش دو میلیارد و صد و نود و پنج میلیون ریال توسط موسسه خیریه دختران ولیعصر به کتابخانه‌های عمومی استان اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - ظهوری مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گفت: کتاب‌های اهدایی در موضوعات متنوع علمی، فرهنگی و آموزشی انتخاب شده‌اند و به‌زودی در اختیار اعضای کتابخانه‌های عمومی استان قرار می‌گیرند.

وی با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه افزود: چنین مشارکت‌هایی نقش مهمی در ارتقای سرانه مطالعه و توسعه عدالت فرهنگی در مناطق مختلف استان دارد و امیدواریم با همکاری نهاد‌های مردمی و خیریه‌ها، شاهد تداوم این حرکت‌های ارزشمند باشیم.

سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی همچنین تاکید کرد که این کتاب‌ها پس از پردازش فنی، به کتابخانه‌های سراسر استان ارسال و در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: اهدای کتاب ، کتابخانه
خبرهای مرتبط
ورود ۵۰ هزار جلد کتاب جدید به کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی
وقتی کتاب قفل‌ها را باز می‌کند
۷۰۰ جلد کتاب، حاصل بخشش و بازگشت به زندگی در خراسان جنوبی
عیدی نهاد امامت جمعه اسلامیه به کتابخانه شیخ مفید
اهدای هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی
کتابخانه‌ها به پایگاه‌های فرهنگی مردم تبدیل شده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اهدای کتاب به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال به کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی
آخرین اخبار
اهدای کتاب به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال به کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی