در فراشبند، جایی که خورشید دستودلبازانه بر نخلستانها میتابد، فصل برداشت خرما چیزی فراتر از یک کار روزمره است؛ آیینیست از زندگی.دستهایی که به شاخههای بلند نخل میرسند، تنها خرما نمیچینند، بلکه قصهای هزارساله را بازمیخوانند؛ قصه پیوند انسان و طبیعت، زمین و آفتاب.هر خوشه خرما، دانهای از خاطره و امید است؛ شیرینیای که بر سفرهها مینشیند و در جان مردم جاری میشود.
«برداشت خرما» در فراشبند نه فقط جمعآوری میوه، که جشنیست از کار، همدلی و استمرار زندگی.برداشت خرمای زاهدی (قصب) از ۴۵۰۰ هکتار نخلستان های شهرستان فراشبند که از نیمه شهریور آغاز شده است و تا پایان آبان ماه ادامه دارد. امسال بیش از ۳۵ هزار تن خرمای زاهدی تولید و روانه بازار مصرف خواهد شد. در نخلستان های این شهرستان ۳۱ رقم خرمای مرغوب از مانند کبکاب، شاهانی، لشت، بریمی، خاصویی، خوش خوراک و شهابی شناسایی شده که بیشتر غالب آنها خرمای تولیدی این شهرستان به بازارهای داخلی استان فارس، تهران، اصفهان و کشورهای حوزه خلیج صادر می شود.