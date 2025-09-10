باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - تأمین آب شرب سالم و پایدار، یکی از بنیادیترین نیازهای زندگی و زیربنای توسعه هر جامعهای است.
در شهرستان رومشکان که بخش بزرگی از جمعیت آن در روستاها ساکناند، مسئله آب شرب سالهاست به یک دغدغه جدی بدل شده است.
شرایط اقلیمی نیمهخشک، کاهش بارندگی، افت سطح آبهای زیرزمینی و محدودیت منابع آبی، همگی دست به دست هم دادهاند تا روستاهای این منطقه با مشکلات جدی در دسترسی به آب سالم روبهرو شوند.
این مسئله، نه فقط یک موضوع زیستمحیطی بلکه یک مسئله اجتماعی، اقتصادی و حتی بهداشتی است که آینده توسعه روستاها را بهشدت تحتتأثیر قرار میدهد.
نخستین ضرورت تأمین آب شرب پایدار، سلامت عمومی است. نبود آب سالم منجر به گسترش بیماریهای گوارشی و عفونی میشود و هزینههای درمانی خانوارها را بالا میبرد.
در بسیاری از روستاهای رومشکان، مردم ناچارند از منابع غیرایمن یا آبهای جوی و چاههای کمعمق استفاده کنند که خطر آلودگی بالایی دارند. این وضعیت میتواند تهدیدی مستقیم برای جان و سلامت کودکان و سالمندان باشد.
دومین بعد مسئله، مهاجرت روستاییان است. تجربه سالهای اخیر نشان داده هر جا دسترسی به آب شرب پایدار مختل شود، روند مهاجرت به شهرها شدت میگیرد.
این مهاجرتهای ناخواسته باعث خالی شدن روستاها، کاهش تولید کشاورزی، تضعیف اقتصاد محلی و حتی نابودی فرهنگ بومی میشود. برای رومشکان که ظرفیتهای ارزشمند کشاورزی و دامداری دارد، بیآبی به معنای ضربه به ریشههای حیات اجتماعی و اقتصادی منطقه است.
از سوی دیگر، توسعه پایدار در گرو تأمین آب مطمئن است. هر گونه سرمایهگذاری در بخش گردشگری روستایی، صنایع تبدیلی کشاورزی یا حتی آموزش و بهداشت، بدون آب شرب سالم عملاً بیمعنا خواهد بود. آب، پایهایترین زیرساخت توسعه است و نادیده گرفتن آن مانع تحقق عدالت اجتماعی و توازن منطقهای خواهد شد.
ضرورت دیگر، حفظ کرامت انسانی است. مردمی که ناچارند هر روز برای آوردن چند دبه آب کیلومترها راه طی کنند یا ساعتها در صف تانکرهای سیار بمانند، احساس محرومیت و نابرابری بیشتری میکنند. این تجربه تلخ، حس تعلق به زادگاه را کاهش میدهد و شکاف میان شهر و روستا را عمیقتر میسازد.
۳ هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار بهرهمند میشوند
حسین ابراهیمی فرماندار رومشکان در حاشیه بازدید از پروژه آبرسانی مجتمع تنگ بره رومشکان اظهار کرد: فاز دوم آبرسانی مجتمع تنگ بره رومشکان با اعتبار ۷ میلیارد تومان در دست اجرا است.
وی گفت با اتمام این طرح ۳ هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار بهرهمند میشوند.
فرماندار رومشکان گفت: این طرح شامل ۵۵۰۰ متر لولهگذاری با استفاده از لولههای پلیاتیلن با تلاش گروههای جهادی در دست اجرا است و پیشبینی میشود ظرف یک ماه تکمیل شود.
به گفته ابراهیمی با تکمیل مرحله دوم این طرح، بیش از ۸ روستای شهرستان رومشکان با جمعیتی بیش از سه هزار نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم و پایدار بهرهمند میشوند.
تأمین آب شرب پایدار برای روستاهای رومشکان فقط یک نیاز حیاتی نیست، بلکه شرط بقا، ماندگاری و پیشرفت این منطقه است. بیتردید هر تصمیمی که امروز در این زمینه گرفته شود، آینده نسلهای بعدی را رقم خواهد زد.