مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: ساخت بیش از یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در بندر امام خمینی در مراحل پایانی قرار دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- محمود اکبری فضلی افزود: پس از وقوع سیل در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در شهر بندر امام خمینی براساس مصوبه هیات دولت مقرر شد ۵ هزار واحد مسکونی در این شهر ساخته شود.

وی با اشاره به اینکه از مجموع این واحد‌ها ساخت ۴ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: از این تعداد یک هزار و ۴۰۰ واحد پس از اتمام ساخت واگذار شد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان همچنین از مراحل پایانی ساخت بیش از یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی دیگر در بندر امام خمینی خبر داد و خاطر نشان کرد: از این تعداد ۴۰۰ واحد در مراحل نصب درب و پنجره هستند و یک هزار و ۴۰ واحد دیگر در مرحله سفت کاری قرار دارند و به تمامی این واحد‌ها تسهیلات ۱۰۰ میلیونی تومانی اعطا می‌شود.

اکبری فضلی ادامه داد: پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری بیش از سه هزار واحد مسکونی در شهر بندر امام خمینی مراحل ساخت آنها به اتمام برسد و تحویل داده شود.

وی به دیگر اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهر بندر امام خمینی اشاره کرد و گفت: ساماندهی معابر این شهر با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان، احداث سه پارک و ایجاد یک کانال جمع آوری آب سطحی به سمت هور به طول یک و نیم کیلومتر از جمله خدمات عمرانی بنیاد در بندر امام خمینی است.

منبع صدا و سیما