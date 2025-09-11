مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان گفت: ساخت بیش از یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در بندر امام خمینی در مراحل پایانی قرار دارد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- محمود اکبری فضلی افزود: پس از وقوع سیل در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در شهر بندر امام خمینی براساس مصوبه هیات دولت مقرر شد ۵ هزار واحد مسکونی در این شهر ساخته شود.

وی با اشاره به اینکه از مجموع این واحد‌ها ساخت ۴ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفت، ادامه داد: از این تعداد یک هزار و ۴۰۰ واحد پس از اتمام ساخت واگذار شد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان همچنین از مراحل پایانی ساخت بیش از یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی دیگر در بندر امام خمینی خبر داد و خاطر نشان کرد: از این تعداد ۴۰۰ واحد در مراحل نصب درب و پنجره هستند و یک هزار و ۴۰ واحد دیگر در مرحله سفت کاری قرار دارند و به تمامی این واحد‌ها تسهیلات ۱۰۰ میلیونی تومانی اعطا می‌شود.

اکبری فضلی ادامه داد: پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری بیش از سه هزار واحد مسکونی در شهر بندر امام خمینی مراحل ساخت آنها به اتمام برسد و تحویل داده شود.

وی به دیگر اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهر بندر امام خمینی اشاره کرد و گفت: ساماندهی معابر این شهر با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان، احداث سه پارک و ایجاد یک کانال جمع آوری آب سطحی به سمت هور به طول یک و نیم کیلومتر از جمله خدمات عمرانی بنیاد در بندر امام خمینی است.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: بنیاد مسکن خوزستان ، ساخت واحد مسکونی
خبرهای مرتبط
دریافت تسهیلات بافت فرسوده برای روستاییان
اتمام ساخت ۴۰۰ واحد مسکن در مناطق آبگرفته بندر امام
بهره‌برداری از ۱۸۰۰ واحد مسکونی در مناطق سیل‌زده خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان
غرق شدن نوجوان ۱۶ ساله در رودخانه دز
آخرین اخبار
غرق شدن نوجوان ۱۶ ساله در رودخانه دز
آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان
مراسم تشییع و خاکسپاری شهید مدافع نظم و امنیت اصغربُندری دلی اعلام شد
مشکل خودسوزی هورالعظیم با همکاری کشورهای ایران، عراق و ترکیه قابل حل است
رفع تصرف بیش از ۵ هکتار از اراضی دولتی در شوشتر
مدیرکل بنادر خوزستان: آتش‌سوزی در بندر امام خمینی(ره) از لحظات نخست مهار شد