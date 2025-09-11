فرمانده انتظامی شهرستان دلفان از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محله محور در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "بهروز بازوند" گفت: به منظور افزایش امنیت عمومی، پاکسازی نقاط آلوده اجرای طرح امنیت محله محور در مناطق آلوده و جرم خیز شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح تعداد ۲۲ نفر متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی و .. دستگیر و تحویل مراجع خواهان شدند افزود: همچنین در این طرح ۳ نفر سارق شناسائی و دستگیر که در تحقیقات پلیس به ۹ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ بازوند در پایان ضمن هشدار به هنجارشکنان گفت: مجرمان بدانند پلیس هرگز اجازه جولان را به آنان نخواهد داد و با تمام توان در راستای تامین امنیت و آرامش شهروندان اقدام می‌کند.

منبع: پلیس لرستان