باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- حجت‌الاسلام حبیب حاتمی در مراسم افتتاحیه هفتاد و هشتمین نشست معاونان دانشجویی کشور در دانشگاه کردستانبا بیان اینکه دانشگاه با حضور دانشجویان معنا می‌گیرد، افزود: وظیفه اصلی مسئولان دانشگاه‌ها رسیدگی و پیگیری امور دانشجویان و حل مشکلات آنهاست تا دغدغه این قشر تلاشگر به حداقل برسد.

وی ادامه داد: صندوق رفاه دانشجویان، خوابگاه‌های متاهلی، سلف غذا و معیشت استاید باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام حاتمی یادآور شد: ازدواج‌های دانشجویی از موفق‌ترین ازدواج‌ها در کشور است و میزان جدایی این نوع ازدواج کمتر از ۶ درصد است.

هفتاد و هشتمین نشست دانشگاە‌ها و مراکز آموزش عالی کشور کە با حضور جمعی از مسئولان و معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه کردستان بە مدت ۲ روز در دانشگاە کردستان برگزار می‌شود.

عادل سی‌وسه‌مرده، کمبود بودجه جاری، فرسودگی بخشی از خوابگاه‌های دانشجویی، نبود خوابگاه‌های استاندارد، محدودیت فضا‌های ورزشی و مطالعه و همچنین تجهیزات ناکافی آزمایشگاهی را از جمله مشکلات مهم دانشگاه کردستان عنوان کرد.

وی با بیان اینکه کردستان از استان‌های معدود کشور است که خوابگاه دانشجویی متاهلی ندارد، افزود: تراکم دانشجویی در کلاس‌های دانشگاهی استان ۱۶ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

رئیس دانشگاه کردستان ادامه داد: این دانشگاه با حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ دانشجو، از جمله ۵۲۰ دانشجوی خارجی، فعالیت خود را در قالب هفت دانشکده اصلی و ۲ دانشکده وابسته دنبال می‌کند و در حال حاضر پنج هزار و ۱۰۰ دانشجو در ۱۶ خوابگاه دانشجویی حضور دارند.

سی‌وسه و مرده از فعالیت ۳۹۶ عضو هیات علمی در دانشگاه کردستان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۴۰ نفر دارای درجه استادی و ۱۸۰ نفر دارای درجه دانشیاری هستند.