فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور از تشکیل بیش از ۱۲ هزار و ۹۵۰ پرونده قضایی در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید ذکریایی روز پنجشنبه در نشست شورای حفاظت از عرصه‌های طبیعی مازندران در ساری اظهار کرد: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۱۲ هزار و ۹۵۰ پرونده قضایی در زمینه جرائم مرتبط با منابع طبیعی از جمله تخریب، تصرف، قاچاق چوب، قطع درخت و فعالیت کوره‌های زغال تشکیل شده است.

وی با ابراز نگرانی از افزایش خشونت علیه مأموران منابع طبیعی گفت: متأسفانه برخی قاچاقچیان برای حفظ منافع خود، به مقابله با نیرو‌های پرتلاش جنگلبانی روی آورده‌اند و در سال جاری، پنج مأمور محیط‌زیست هدف حمله با سلاح سرد و گرم قرار گرفته‌اند. تعدادی از مهاجمان شناسایی و تحویل مراجع قضایی شدند.

همچنین باقری جامخانه، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، گفت: ۲ روز پیش، مأموران منابع طبیعی آمل یک دستگاه کامیون حامل چوب‌های جنگلی قاچاق را توقیف کردند. متهم اصلی که از قاچاقچیان حرفه‌ای بود، روز بعد به همراه دو تن از بستگان خود، یکی از مأموران را مورد ضرب و جرح قرار داد.

وی گفت: با دستور دادستان شهرستان آمل، چندین گروه عملیاتی از منابع طبیعی استان و شهرستان با بهره‌گیری از شبکه‌های اطلاعاتی محلی، عملیات ردیابی متهمان را آغاز کردند. متهمان پس از احساس خطر دستگیری، با اقدام به خودزنی به بیمارستان منتقل شدند، اما با حضور عوامل انتظامی، تحت مراقبت قرار گرفتند و پس از ترخیص پزشکی، متهم اصلی بازداشت شد.

باقری جامخانه این اقدام مشترک و سریع را نمونه‌ای موفق از همکاری منابع طبیعی، دادستانی و فرماندهی انتظامی شهرستان آمل در مقابله با جرائم منابع طبیعی و قاچاق چوب عنوان کرد.

