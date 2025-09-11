فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۵۶ دستگاه استخراج ارز دیجیتال بدون مجوز به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علیرضا نوشاد فرمانده انتظامی مرودشت اظهار کرد: در پی اعلام خبری مبنی بر اینکه فردی در یکی از روستا‌های حوزه استحفاظی در شرکت مواد غذایی اقدام به نگهداری و استفاده غیرقانونی از دستگا‌های استخراج ارز دیجیتال می‌کند که بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران پاسگاه انتظامی رامجرد قرار گرفت.

او افزود: ماموران پس از بررسی موضوع و انجام تحقیقات میدانی، محل مورد نظر را شناسایی کردند و با هماهنگی قضایی به آن مکان اعزام شدند.

فرمانده انتظامی مرودشت تصریح کرد: در بازرسی از این شرکت، ۵۶ دستگاه ماینر خارجی که به صورت غیرمجاز از برق شهری استفاده می‌کردند، کشف شد.

سرهنگ نوشاد با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش اقلام مکشوفه را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شد.

منبع: معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس