باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - آئین افتتاحیه پنجمین المپیاد ورزش‌های آبی-ساحلی بسیج بابلسر با سخنرانی سرهنگ امامی‌نژاد جانشین فرماندهی سپاه شهرستان بابلسر و هنرنمایی هنرمندان صدا و سیمای مرکز تبرستان در پارکینگ صفر ساحلی برگزار شد.

احمدپور و علی پور از اعضای شورای شهر، ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر و محمدنژاد مسئول کانون بسیج ورزشکاران شهرستان در آئین افتتاحیه حضور داشتند.

این رویداد از صبح چهارشنبه ۱۹ شهریور آغاز و تا شامگاه جمعه ۲۱ شهریور ادامه خواهد داشت.

بیش از ۳۲۰۰ ورزشکار در ۴۰ رشته ورزشی به صورت شهرستانی، استانی و کشوری همراه با اجرای جشنواره‌های فرهنگی ورزشی و اجرای بازی‌های بومی و محلی و نمایشگاه صنایع دستی و پخت غذا‌های محلی در این المپیاد با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.