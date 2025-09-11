پنجمین المپیاد ورزش‌های آبی-ساحلی بسیج شهرستان بابلسر گشایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - آئین افتتاحیه پنجمین المپیاد ورزش‌های آبی-ساحلی بسیج بابلسر با سخنرانی سرهنگ امامی‌نژاد جانشین فرماندهی سپاه شهرستان بابلسر و هنرنمایی هنرمندان صدا و سیمای مرکز تبرستان در پارکینگ صفر ساحلی برگزار شد.

احمدپور و علی پور از اعضای شورای شهر، ملک تبار رئیس اداره ورزش و جوانان بابلسر و محمدنژاد مسئول کانون بسیج ورزشکاران شهرستان در آئین افتتاحیه حضور داشتند.

این رویداد از صبح چهارشنبه ۱۹ شهریور آغاز و تا شامگاه جمعه ۲۱ شهریور ادامه خواهد داشت.

بیش از ۳۲۰۰ ورزشکار در ۴۰ رشته ورزشی به صورت شهرستانی، استانی و کشوری همراه با اجرای جشنواره‌های فرهنگی ورزشی و اجرای بازی‌های بومی و محلی و نمایشگاه صنایع دستی و پخت غذا‌های محلی در این المپیاد با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: المپیاد آبی ، المپیاد ورزشی
خبرهای مرتبط
چهارمین المپیاد آبی ساحلی بابلسر برگزار می‌شود
مصاف لوچوکاران در المپیاد آبی ساحلی بسیج بابلسر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازداشت متهم اصلی حادثه ضرب و جرح مامور منابع طبیعی آمل
محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های مازندران تا شنبه ادامه دارد
شنا و آب تنی در دریای خزر ممنوع شد
ام کی ان گلوگاه صدرنشین جدید لیگ برتر فوتبال مازندران‌
خاموشی ماینرهای غیرمجاز در نکا
مخاطبان افت سیگنال را از طریق سامانه ۱۶۲ اعلام کنند
لندکروز ۱۵۰ میلیاردی قاچاق در کلاردشت توقیف شد
تشکیل ۱۲۹۵۰ پرونده قضایی در حوزه منابع طبیعی کشور
معرفی شالیکوبی‌های متخلف در فریدونکنار به تعزیرات حکومتی
ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در آرویج کلا برچیده شد
آخرین اخبار
گشایش پنجمین المپیاد ورزش‌های آبی-ساحلی بسیج بابلسر + فیلم
صعود مقتدرانه منصف مازندران به نیمه‌نهایی مسابقات بین‌المللی رولبال عمان
تشکیل ۱۲۹۵۰ پرونده قضایی در حوزه منابع طبیعی کشور
ام کی ان گلوگاه صدرنشین جدید لیگ برتر فوتبال مازندران‌
مخاطبان افت سیگنال را از طریق سامانه ۱۶۲ اعلام کنند
ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در آرویج کلا برچیده شد
معرفی شالیکوبی‌های متخلف در فریدونکنار به تعزیرات حکومتی
لندکروز ۱۵۰ میلیاردی قاچاق در کلاردشت توقیف شد
خاموشی ماینرهای غیرمجاز در نکا
شنا و آب تنی در دریای خزر ممنوع شد
بازداشت متهم اصلی حادثه ضرب و جرح مامور منابع طبیعی آمل
محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های مازندران تا شنبه ادامه دارد