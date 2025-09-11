مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان گفت: ۲ نفر متخلف زیست‌محیطی که برخلاف قوانین و مقررات شکار و صید اقدام به شکار غیرمجاز کبک وحشی کرده بودند، به پرداخت جریمه نقدی و ضبط اسلحه به نفع دولت محکوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامران فرمان پور امروز عصر در حاشیه دستگیری دو شکارچی غیرمجاز در الیگودرز اظهار کرد:با پیگیر‌های اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان الیگودرز، دو نفر متخلف زیست‌محیطی که برخلاف قوانین مقررات شکار و صید اقدام به شکار غیرمجاز ٣ قطعه کبک وحشی در سطح زیستگاه‌های الیگودرز کرده بودند با رای قاضی پرونده محکوم شدند.

وی افزود: بر اساس حکم صادره از سوی مراجع قضایی، ضمن ضبط دوقبضه اسلحه این متخلفین به نفع دولت به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ١۵٠٠٠٠٠٠ ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان گفت: صدور آرا قضایی محکم جهت برخورد با متخلفین زیست‌محیطی که اصرار به ارتکاب جرم دارند می‌تواند جنبه بازدارندگی داشته باشد.

منبع: محیط زیست لرستان

برچسب ها: محیط زیست ، لرستان
