امام جمعه شیراز، با تأکید بر لزوم حفظ وحدت ملی و پرهیز از حواشی، مدیران و فعالان اقتصادی را به تمرکز بر حل مسائل کلیدی کشور و جلوگیری از برهم خوردن معادله صلح و جنگ فراخواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیتالله لطفالله دژکام در خطبههای نماز جمعه این هفته شیراز به موضوع جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت: حمله روسیه و تهدیدهای متعاقب آن، بهویژه حمله پهپادی به لهستان، نشان میدهد منطقه غرب آسیا نقش کلیدی در تحولات جهانی دارد.
او با بیان اینکه این منطقه، مرکز جهان بهحساب میآید و سرچشمه بسیاری از رویدادهای جهانی است، ادامه داد: در این میان، کشورهای غربی و آمریکا با نگرانیهایی مانند فعالسازی مکانیزم ماشه و تهدیدهای نظامی، سعی در ایجاد فضای ترس و تزلزل دارند، اما بر اساس باورهای دینی و اعتماد به خدا، نباید ترسید و باید با قدرت و ایمان مقابل این تهدیدها ایستاد.
امام جمعه شیراز همچنین، حملات اسرائیل به یمن و تلاشهای آن برای تضعیف مقاومت، اشاره کرد و افزود: دشمنان در پی نابودی مقاومت هستند، اما مقاومت قویتر و قدرتمندتر میشود.
آیت الله دژکام حملات رژیم صهیونیستی به قطر و تلاشهای آن برای تضعیف جایگاه این کشور، نشاندهنده شکست سیاستهای دشمنان دانست و گفت: این حملات و در کنار این حرکت ناوگان جهانی دریایی برای کمک به غزه، نشان میدهد که دنیا در حال تغییر و تحولات عمیقی است و ایران باید با هوشمندی و اتحاد، در این برهه حساس، جایگاه خود را حفظ کند و دشمنان را مأیوس کند.
او ادامه داد: درک صحیح این تحولات و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، ایران در آیندهای نزدیک به قله قدرت و عزت جهانی خواهد رسید و دشمنان جرأت نخواهند کرد منافع ملی و امنیت کشور را تهدید کنند.
نماینده ولی فقیه در فارس در بخش دیگری از خطبههای نماز جمعه به دیدار رهبر معظم انقلاب با رئیسجمهور و هیئت دولت اشاره کرد و گفت: رهبر انقلاب مطالباتی مهم و کلیدی را مطرح میکنند که باید مورد توجه قرار گیرد.
او بر اهمیت حفظ وحدت ملی و جلوگیری از به هم ریختن معادله جنگ و صلح تأکید کرد و ادامه داد: مدیران و فعالان اقتصادی باید تمرکز خود را بر حل مسائل اصلی کشور بگذارند، نه درگیر مسائل جزئی و حاشیهای.
آیت الله دژکام با بیان اینکه مسئولیت جنگ و امنیت بر عهده نظامیها است و دیگر اقشار باید وظایف خود را به درستی انجام دهند، گفت: ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه و تأمین نیازهای عمومی مردم مورد تاکید رهبری است.
او با اشاره به اهمیت کنترل قیمتها و ثبات بازار، جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و مدیریت صحیح بازار افزود: رهبر انقلاب همچنین بر حل مشکل مسکن تأکید دارند، چراکه این مسئله یکی از اولویتهای مهم کشور است.
امام جمعه شیراز با خطاب قرار دادن مدیران استانی گفت: مدیران استان باید در این مسیر جدی و مصمم عمل کنند.
او با تاکید بر پیروی از مطالبات رهبر انقلاب و پیگیری جدی این مطالبات افزود: این موضوع برای حفظ منافع ملی و استحکام کشور ضروری است. اگر این مطالبات بهدرستی دنبال شود، ایران در آیندهای نزدیک در قله عزت و قدرت قرار خواهد گرفت و دشمنان جرأت نخواهند کرد منافع و امنیت ملی را تهدید کنند.
دژکام به موضوع اهمیت نیت و توجه به آخرت در زندگی اشاره کرد و گفت: بسیاری از افراد وقت و سرمایه خود را صرف دنیا میکنند و نیتهایشان غالباً برای رضایت دنیا است، در حالی که باید نیتشان برای رضایت خدا و رسیدن به بهشت باشد.
او ادامه داد: خرج کردن برای خدا، حتی اگر کسی به دیگران بگوید، ارزش دارد، چون نیت فرد مهم است و خداوند نیتها را میداند.
امام جمعه شیراز افزود: دنیا و ارزشهای ظاهری آن در قیامت بیارزش است و تنها اعمال و نیتهای انسان است که ارزش دارند.
آیت الله دژکام با هشدار نسبت به توطئههای شیطان گفت: شیطان سعی دارد انسانها را از مسیر الهی منحرف کند و به دنیا و حرص و طمع سوق دهد.
او به حدیثی از امام صادق (ع) اشاره کرد و ادامه داد: کسی که تمام تلاشش صرف دنیا باشد، در فقر و بدبختی قرار میگیرد، حتی اگر ثروت زیادی داشته باشد، چون فقر روحی و فکری درونش است.
نماینده ولی فقیه در فارس افزود: خداوند بر اساس نیتها عمل میدهد و میداند چه کسی گمراه است و چه کسی در مسیر صحیح قرار دارد.
آیت الله دژکام تصریح کرد: انسانها همواره ارزشهای اخروی را بر دنیا ترجیح دهند و در مسیر رضایت الهی قدم بردارند.