باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدمهدی برومندی در نشست شورای اداری شهرستان فسا با تقدیر از تلاش باغداران کشور بیان کرد: باغداران ما با وجود تمام سختیها از جمله ناترازی انرژی و قطع ۹ ساعته برق در روز، به تولید ادامه دادند و نگذاشتند سفره مردم خالی بماند.
این مقام مسئول، با اعلام دستاوردهای بخش کشاورزی گفت: حاصل توجه رئیسجمهور و تلاشهای شبانهروزی وزیر جهاد کشاورزی و کشاورزان توانمند، باعث شد در سال ۱۴۰۳ از ۸ میلیارد دلار درآمد ارزی بخش کشاورزی، ۴.۵ میلیارد دلار متعلق به بخش باغبانی باشد.
به گفته وی؛ ۲۰ درصد از خاک کشاورزی و ۳۸ درصد اشتغال این حوزه در اختیار بخش باغبانی است.
برومندی با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای تأمین غذا افزود: در این شرایط بحرانی باید برای ۹۰ میلیون نفر غذا تهیه کنیم، کشور ما قابل مقایسه با سایر کشورها نیست، همه باید کمک کنیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: مسئولین استان در کمیتههای برنامهریزی و اعتبارات استانی، بخش کشاورزی را مدنظر قرار دهند، تولید نیازمند آب است و باید با برنامهریزی، طرحهای خود را پیادهسازی کنیم.
او همچنین خواستار همکاری وزارت نیرو و کمیته آب کشاورزی برای تعیین سهمیه آب و به دنبال آن برنامه ریزی برای کشاورزی و تولید شد.
حسینعلی امیری استاندار فارس هم ضمن تاکید بر نقش مردم شریف، مومن و وطندوست شهرستان فسا در پیشبرد اهداف نظام، اظهارکرد: سفرهای شهرستانی زمانی معنا دارند که منجر به تصمیمگیریهای عملیاتی و تحولآفرین شوند؛ ما اعتقادی به سفرهای تشریفاتی نداریم و تنها زمانی به شهرستانها سفر میکنیم که تمهیدات لازم برای بررسی و حل مسائل فراهم شده باشد.
نماینده عالی دولت در فارس با اشاره به افتتاح همزمان یک هزار و ۶۶۲ پروژه در استان طی هفته دولت، یادآور شد: با وجود محدودیتهای بودجهای، چالشهای منطقهای و بینالمللی، و سایه قطعنامههای ظالمانه بر اقتصاد کشور، توانستیم با همت مدیران استانی و حمایتهای دولت، پروژههایی در حوزه راه، بهداشت، درمان، مسکن شهری و روستایی، برق و آب را با اعتباری افزون بر ۶۶.۳ همت به بهرهبرداری برسانیم.
امیری با اشاره به گفتمان دولت دکتر پزشکیان، بیان کرد: تغییری که منجر به تحول نشود، بیاساس و غیرعقلانی است؛ دولت وفاقمحور است و همه باید در این گفتمان دیده شوند؛ تغییر افراد صرفا بهدلیل جابهجایی دولت، منطقی نیست بلکه باید بر بهبود عملکرد و اصلاح فرایندها تمرکز کرد.
او افزود: پذیرفتن ناکارآمدیها، شجاعت میطلبد و آغاز اصلاحات واقعی است؛ بزرگترین جفا آن است که بر اشتباه خود اصرار کنیم؛ فرهنگ عذرخواهی باید در نظام اداری نهادینه شود؛ مردم شریف ما پذیرای صداقت و مسئولیتپذیری هستند.
استاندار فارس با اشاره به آیه شریفه «لقد کرَّمنا بنی آدم» اظهارکرد: نقش مردم در شکلگیری حاکمیت مقتدر اهمیت بالایی دارد و توانمندسازی مردم مستلزم حفظ کرامت انسانی است و حاکمیت مقتدر در کنار ملت توانمند کشور را در مسیر پیشرفت و اقتدار به حرکت در میآورد.
امیری اضافه کرد: انسانها باید احساس وجود کنند تا مسئولیتپذیر شوند؛ جامعهای که مردمش احساس بیاهمیتی کنند، مسیر رستگاری و توسعه را نخواهد پیمود.
او با اشاره به رشد ۱۰۱ درصدی بودجههای ملی و بیش از ۳۳ درصدی بودجههای استانی، اعلام کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، استان فارس جزو سه استان برتر کشور قرار گرفته است؛ این دستاورد حاصل تلاش جمعی مدیران، نمایندگان و حمایتهای دولت است.
نماینده عالی دولت در فارس همچنین با اشاره به جشنواره شهید رجایی و ارائه مستندات توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خاطرنشان کرد: شاخصهای توسعه در استان فارس رو به رشد است و مسیر آرامش، وفاق و برادری، بستر تحقق این پیشرفتهاست.
این نشست با حضور محمدمهدی برومندی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، سید عبدالله ارجائی شیرازی معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، محمدی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی، عزتالله جهانخواه فرماندار ویژه شهرستان فسا و جمعی از مدیران کل و مسئولان اجرایی استان، به بررسی مسائل راهبردی شهرستان و آغاز عملیات اجرایی پروژههای عمرانی و توسعهای اختصاص یافت.