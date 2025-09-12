باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین سیمایی روز جمعه در اختتامیه نشست هماهنگی آغاز سال تحصیلی دانشگاهها با حضور معاونان و مدیران دانشگاهی در دانشگاه کردستان که به صورت وبیناری صحبت میکرد، با اشاره به امضای تفاهمنامهای بین وزارت علوم و هلدینگ اقتصادی بانک پاسارگاد برای بهینهسازی مصرف انرژی در خوابگاهها، اظهار کرد: این اقدام، فرصتی طلایی برای نوسازی سریع خوابگاههاست.
وی افزود: نباید منتظر اجرای کامل تفاهمنامه بمانیم چون معتقدیم این یک رقابت در کار خیر است و هر دانشگاهی میتواند با همت و پیگیری بیشتر، زودتر به نتایج مطلوب برسد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اهمیت آغاز پرنشاط و منسجم سال تحصیلی جدید، خواستار تلاش همهجانبه مجموعههای دانشگاهی برای ایجاد محیطی آرام، سالم و بانشاط برای دانشجویان شد.
سیمایی تاکید کرد: هدف ما در دانشگاهها تربیت انسانهایی فرهیخته، با سلامت جسمی و روانی، بانشاط و متعهد به کشور و نظام است. تحقق این هدف، نیازمند همکاری جدی تمامی بخشها بهویژه معاونتهای دانشجویی است.
وی با اشاره به شرایط حساس امسال از جمله تبعات اجتماعی و روانی پس از جنگ اخیر، اضافه کرد: دانشجویان تازهوارد ممکن است با اضطراب، افسردگی و مشکلات اقتصادی مواجه باشند. برخورد اولیه با خدمات دانشجویی بسیار تعیینکننده است لذا باید بهترین تصویر ممکن را در ذهن آنها شکل دهیم.
وزیر علوم همچنین بر ضرورت تحول در نظام تغذیه دانشجویی تأکید کرد و گفت: چرا دانشگاهی که میتواند شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای موفق بسازد، نباید یک مدل تغذیه استاندارد و باکیفیت برای دانشجویان ارائه دهد؟ در حالیکه با الگوهای جدید و حتی واگذاری بخشی از امور به بخش خصوصی، میتوان کیفیت تغذیه را با هزینه مناسب بهبود بخشید.
سیمایی ضمن انتقاد از بروکراسی پیچیده در دانشگاهها، از مسئولان خواست تا فرآیندها را کوتاهتر و سادهتر کنند و یادآور شد: اگر میتوانید یک مرحله اداری را حذف یا ساده کنید، حتماً این کار را بکنید چراکه دانشگاه نباید به سازمانی بروکراتیک تبدیل شود که فقط مصوبه و بخشنامه صادر میکند.
وی خطاب به مدیران دانشجویی گفت: دانشجو در خط مقدم شماست. ممکن است صدایش را بلند کند، اعتراض کند، اما شما باید با سعهصدر، همدلی، سرعت در تصمیمگیری و قاطعیت به مسائل پاسخ دهید. با تصمیمات همدلانه، سریع و قاطع میتوان گرههای بزرگی را باز کرد و رضایت دانشجو را جلب نمود.
وزیر علوم با آرزوی سال تحصیلی پربار برای دانشگاهها، اظهار امیدواری کرد با مشاوره، برنامهریزی و خلاقیت، محیطی پرانرژی، خلاق و پویا برای نسل آینده کشور فراهم شود.
هفتاد و هشتمین نشست دانشگاەها و مراکز آموزش عالی کشور به مدت ۲ روز در دانشگاه کردستان برگزار شد.
ایرنا