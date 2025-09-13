معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: سال گذشته بیش از ۳ میلیون TEU تخلیه و بارگیری داشته‌ایم و امسال تا کنون بیش از یک میلیون تن در چهار ماه عملکرد داشته‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سعید رسولی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: سال گذشته، کشور موفق شد رکورد ترانزیت را پشت سر بگذارد و حدود ۲۰ میلیون تن عملکرد ترانزیت داشته باشد. از این مقدار، نزدیک به ۲.۵ میلیون تن به صورت ریلی و ۱۷.۵ میلیون تن به صورت جاده‌ای جابجا شده است. 

وی ادامه داد: از این میزان بار، ۱۴.۷ میلیون تن تقریباً از طریق بنادر ترانزیت شده و به مقصد رفته یا از مبدا به سمت کشورهای همسایه و همجوار حمل و نقل صورت گرفته است. بنابراین، می‌بینید که نقش بنادر در تحقق ترانزیت سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۶۰ درصد بوده است.

رسولی تاکید کرد: در موضوع حمل و نقل دریایی، ما هم حمل و نقل بار و هم حمل و نقل و جابجایی مسافر داریم، اما در اینجا ما به موضوع حمل و نقل بار می‌پردازیم. سال گذشته، بیش از ۲۲۰ میلیون تن عملکرد تخلیه و بارگیری در بنادر داشته‌ایم.

معاون وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: این ظرفیت با ظرفیت اسمی ما فاصله دارد و نیاز به سرمایه گذاری‌های انجام شده داریم. هماهنگی بین تجهیزات تخلیه بارگیری، حمل و نقل و سیستم انبارداری از جمله اقداماتی هستند که باید انجام شوند تا ظرفیت یک بندر به حداکثر برسد.

وی تصریح کرد: در برنامه هفتم، تکالیفی برای شقوق مختلف حمل و نقل در نظر گرفته شده و هدف‌گذاری مشخصی برای ترانزیت انجام شده است. ما در پایان برنامه هفتم باید به ۴۰ میلیون تن برسیم و سالیانه ۶ میلیون تن افزایش ظرفیت داشته باشیم.

او یادآور شد: سال اول برنامه، پیش بینی ۱۶.۵ میلیون تن بود که ما با ۲۰ میلیون تن از آن عدد عبور کردیم. در حال حاضر، در بخش تخلیه و بارگیری کانتینری، سال گذشته بیش از ۳ میلیون TEU تخلیه و بارگیری داشته‌ایم و امسال تا الان بیش از یک میلیون تن در چهار ماه عملکرد داشته‌ایم.

وی اظهار کرد: در سایر بخش‌ها نیز، حدود ۷۰ میلیون تن تخلیه و بارگیری در مجموعه نفتی و غیر نفتی گزارش شده است. امیدواریم با فراهم شدن شرایط در ماه‌های آینده، عملکرد بالاتری را شاهد باشیم. در برخی از کالاها رشد داشته‌ایم، در برخی بدون تغییر و در برخی دیگر کاهش مشاهده شده است.

