باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - مهر نزدیک است، اما برای بسیاری از خانوادههای قمی، بوی ماه مدرسه با اضطراب و گلایه همراه شده است. لباس فرم، که قرار بود نمادی از نظم و همسانی باشد، حالا به یکی از پرچالشترین دغدغههای والدین تبدیل شده است.
در روزهای اخیر، باشگاه خبرنگاران جوان با موجی از پیامها و تماسهای مردمی مواجه شده که از بینظمی و صفوف طولانی در توزیع لباس فرم،گرانی و کیفیت پایین پوشاک مدارس خبر میدهند.
یکی از پدران دانشآموزان از تجربهای تلخ در مدرسه امام خمینی میگوید: سه بار رفتم، هر بار گفتند اندازه شما نیست. لباسها را در زیرزمین ریختهاند، برخورد مناسبی ندارند. برای لباسی که ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد، یک ساعت معطل شدم و یک روز کامل از کارم افتادم. توی این روزهای گرونی، خودمون باید هوای همدیگه رو داشته باشیم.
مادر دیگری با چهرهای خسته و نگران، از کیفیت پایین لباسها گلایه دارد:رنگ و طرحی که هرساله عوض می شود یک سال چهارخونه یک سال راه راه یک سال رنگ دیگر باید باشد.قیمتها بالای یک میلیون تومان واقعا سرسام آوره!
یک مادر دیگر گفت:لباسی که پارسال گرفتیم بعد از دو بار شستوشو رنگش رفت و درزها باز شد. حالا هم میگن اختیاریه، ولی مدرسه تأکید داره همه یکدست باشن.
پدر یک دانش آموز دیگر گفت:از ساعت ۸ صبح اونجا بودم، لطفاً صف رو مدیریت کنید. ما وقتمون، جونمون، حرمتمون مهمه. لباس فرم اجباری نیست، ولی صفش انگار اجباریه. اینجوری فقط دل مردم رو خالی میکنید.
رضا شهسواری، رئیس انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش قم در واکنش به این گلایهها، گفت:تهیه لباس فرم برای سال تحصیلی جاری الزامی نیست و خانوادههایی که لباس سال گذشته فرزندانشان سالم و قابل استفاده است، میتوانند از خرید مجدد صرفنظر کنند. هدف از این تصمیم، جلوگیری از تحمیل هزینههای اضافی به خانوادههاست.
او همچنین از معرفی ۶۵ تولیدی مجاز توسط اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک استان خبر داد و افزود:این مراکز در سامانه اختصاصی آموزش و پرورش ثبت شدهاند و والدین تا ۲۵ شهریور فرصت دارند لباس فرم را تهیه کنند.
او با بیان اینکه والدین دانش آموزان تا ۲۵ شهریور برای خرید پوشاک مدارس مهلت دارند،گفت: قیمتگذاری لباس دانشآموزی بر اساس جنس پارچه و مؤلفههای دیگر انجام میشود. این نرخگذاری توسط ادارات صمت و اتحادیههای مربوط صورت میگیرد و آموزش و پرورش مرجع تصویب نرخ لباس دانش آموزی نیست.
شهسواری گفت: نظارت مستمر بر واحدهای ثبتشده در دستور کار ماست و والدین در صورت مشاهده هرگونه تخلف، میتوانند از طریق سامانه آموزش و پرورش یا تماس با انجمن اولیا و مربیان، گزارش دهند تا اقدامات فوری صورت گیرد.
او با تأکید بر لزوم همکاری نزدیکتر میان تولیدکنندگان و بازرسان، افزود: هدف اصلی ما کاهش فشار مالی بر خانوادهها و تأمین پوشاک باکیفیت برای دانشآموزان است. در این مسیر، هیچگونه تخلفی قابل چشمپوشی نخواهد بود.
در شرایطی که تورم و فشار اقتصادی زندگی روزمره را دشوارتر کرده، انتظار میرود نهادهای مسئول با شفافسازی فرآیندها، پاسخگویی به شکایات و اصلاح سازوکارهای اجرایی، از تحمیل هزینههای غیرضروری به خانوادهها جلوگیری کنند. لباس فرم نباید به نماد بینظمی و بیعدالتی در نظام آموزشی تبدیل شود؛ بلکه باید در خدمت آرامش، عدالت و کرامت خانوادهها باشد.