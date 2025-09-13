رئیس سابق پلیس شهر رفح در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به خان یونس شهید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه فلسطین الیوم، سازمان اورژانس و خدمات پیش بیمارستانی غزه اعلام کرد که سرهنگ «جاسر المشوخی» رئیس سابق پلیس شهر رفح در حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به خان یونس به شهادت رسید.

پیشتر، جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) از بمباران یک منطقه مسکونی پرجمعیت در اردوگاه پناهندگان البریج و قتل عام‌های فجیع علیه غیرنظامیان بی‌گناه در نوار غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی در ساعات گذشته، خبرداده بود.

این جنبش در بیانیه‌ای اشاره کرده بود که ارتش رژیم اشغالگر علاوه بر هدف قرار دادن مستقیم خانه‌ها و چادر‌های آوارگان، مرتکب قتل عام علیه تعدادی از افسران پلیس و شهروندان در تقاطع السرایا در مرکز شهر غزه نیز شده است.

حماس افزود که این حملات که مظهر نسل‌کشی بی‌رحمانه اشغالگران است، منجر به شهادت ده‌ها نفر که اکثر آنها کودک و زن هستند، شد.

رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته که بر اثر آن، افزون بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار بیش از هزاران فلسطینی که بیشتر آنها زن و کودک هستند، شهید و زخمی شده‌اند.

تل آویو با تحقیر جامعه بین المللی و نادیده گرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه همچنان به جنایات نسل کشی علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد.

با وجود همه این جنایت‌ها، رژیم صهیونیستی اعتراف کرده که هنوز نتوانسته به اهداف خود از این جنگ، یعنی نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از نوار غزه دست یابد.

