معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو گفت: بازگرداندن منابع دارو و تجهیزات به چرخه تأمین، پایداری تولید را تضمین می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نقی شهابی مجد معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو ، با تأکید بر اهمیت مدیریت هدفمند بودجه‌ها، اظهار داشت: همکاری دانشگاه‌ها، بیمه‌ها و بخش‌های مختلف، جریان نقدینگی و تأمین دارو را بهبود می‌بخشد.

وی افزود: بازگرداندن منابع مالی دارو و تجهیزات به چرخه تأمین، یکی از الزامات پایداری تولید است و این اقدام می‌تواند از تعطیلی کارخانه‌ها جلوگیری کند.

شهابی مجد اضافه کرد: مدیریت هوشمند بودجه و استفاده بهینه از منابع هدفمندی یارانه‌ها، ظرفیت پایداری تولید دارو را افزایش داده و کمبود‌ها را کاهش می‌دهد.

وی یادآور شد: همکاری نزدیک بین دانشگاه‌ها، بیمه‌ها و معاونت‌های وزارت بهداشت، نقش مهمی در تسریع پرداخت‌ها و جلوگیری از انباشته شدن بدهی‌ها دارد و زمینه را برای یک چرخه تأمین روان و پایدار فراهم می‌کند.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: تولید دارو ، سازمان غذا و دارو
خبرهای مرتبط
ظفرقندی: دارو‌هایی را که در فهرست دارویی کشور باشند، تأمین می‌کنیم
کمبودهای دارویی ۴۰ درصد کاهش یافته است/ تولید داروهای جدید دنیا در ایران
انتشار اسامی محصولات آرایشی غیرمجاز لب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ظفرقندی: دارو‌هایی را که در فهرست دارویی کشور باشند، تأمین می‌کنیم
تسهیل ثبت‌نام دانش‌آموزان ایثارگر در مدارس شاهد بدون محدودیت معدل
امید تازه برای بهبود زخم‌های سخت‌درمان بیماران دیابتی
هوش مصنوعی چه بلایی بر سر قدرت یادگیری ما می‌آورد؟
آغاز مهلت مجدد ثبت‌نام دکتری وزارت بهداشت
شرط تضمین پایدار تولید دارو و تجهیزات پزشکی
آخرین اخبار
شرط تضمین پایدار تولید دارو و تجهیزات پزشکی
آغاز مهلت مجدد ثبت‌نام دکتری وزارت بهداشت
امید تازه برای بهبود زخم‌های سخت‌درمان بیماران دیابتی
هوش مصنوعی چه بلایی بر سر قدرت یادگیری ما می‌آورد؟
تسهیل ثبت‌نام دانش‌آموزان ایثارگر در مدارس شاهد بدون محدودیت معدل
ظفرقندی: دارو‌هایی را که در فهرست دارویی کشور باشند، تأمین می‌کنیم
آموزش هوش مصنوعی به ۷۳۰ هزار دانش‌آموز در طرح ایران دیجیتال
معرفی برترین‌های هوش مصنوعی دانش‌آموزی در اختتامیه ایران دیجیتال
لزوم کاهش موانع بروکراتیک برای تسهیل خدمات به دانشجویان/ بهبود کیفیت تغذیه و فضا‌های خدماتی خوابگاه‌ها
مهلت انتخاب رشته دانشگاه آزاد امشب به پایان می‌رسد
انتشار اسامی محصولات آرایشی غیرمجاز لب
آب، بهترین نوشیدنی برای بدن/ تغذیه درست نخستین گام در رعایت سبک زندگی سالم
مدرسه را با لقمه سالم و مقوی آغاز کنید
عوارض مصرف بیش از حد زعفران + فیلم
عکس «جیمز وب» از ستاره‌ای با یک مشعل کیهانی
عادتی که سلامتی نوزادان را تهدید می‌کند
آغاز مهلت مجدد ثبت نام آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۴ از فردا
کندر می‌تواند التهاب ناشی از‌ ام‌اس را کاهش دهد
عکس روز ناسا از ماه‌گرفتگی در دو نیم‌کره زمین
بیش از ۵۶۰ هزار نفر در کنکور ۱۴۰۴ انتخاب رشته کردند