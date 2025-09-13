باشگاه خبرنگاران جوان - نقی شهابی مجد معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو ، با تأکید بر اهمیت مدیریت هدفمند بودجهها، اظهار داشت: همکاری دانشگاهها، بیمهها و بخشهای مختلف، جریان نقدینگی و تأمین دارو را بهبود میبخشد.
وی افزود: بازگرداندن منابع مالی دارو و تجهیزات به چرخه تأمین، یکی از الزامات پایداری تولید است و این اقدام میتواند از تعطیلی کارخانهها جلوگیری کند.
شهابی مجد اضافه کرد: مدیریت هوشمند بودجه و استفاده بهینه از منابع هدفمندی یارانهها، ظرفیت پایداری تولید دارو را افزایش داده و کمبودها را کاهش میدهد.
وی یادآور شد: همکاری نزدیک بین دانشگاهها، بیمهها و معاونتهای وزارت بهداشت، نقش مهمی در تسریع پرداختها و جلوگیری از انباشته شدن بدهیها دارد و زمینه را برای یک چرخه تأمین روان و پایدار فراهم میکند.
منبع: سازمان غذا و دارو