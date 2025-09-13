باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- هاری یکی از قدیمیترین و کشندهترین بیماریهای عفونی شناختهشده در جهان است؛ بیماریای که اگرچه صددرصد کشنده است، اما با اقدام بهموقع و واکسیناسیون قابل پیشگیری خواهد بود.
در سالهای اخیر افزایش تماس انسان با حیوانات ولگرد و حتی حیوانات خانگی ناقل، باعث شده است تا خطر شیوع هاری در برخی نقاط کشور دوباره برجسته شود.
بروجرد نیز در این میان با رشد ۳۰ درصدی موارد حیوانگزیدگی نسبت به سال گذشته، به نقطهای نگرانکننده رسیده است؛ آماری که نهتنها زنگ خطر جدی برای شهروندان، بلکه هشداری برای دستگاههای متولی است.
افزایش نگرانکننده حیوانگزیدگی
مژگان نوابی، رئیس بیماریهای واگیر و غیرواگیر شبکه بهداشت و درمان بروجرد گفت:حیوان گزیدگی در بروجرد نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.
او با تأکید بر خطر جدی هاری افزود:هاری یک بیماری عفونی خطرناک و صددرصد کشنده، اما قابل پیشگیری است. عدم تماس و بازی با حیوانات ولگرد مثل سگ و گربه در پیشگیری از حیوان گزیدگی و بیماری هاری بسیار مهم است.
از حیوانات ولگرد تا حیوانات خانگی هار
نوابی با اشاره به تجربههای سال گذشته توضیح داد:سال گذشته گربه هار هم داشتهایم. هاری در حیوانات خانگی یا همان حیوان صاحبدار نیز مشاهده شده است.
این موضوع نشان میدهد خطر هاری تنها محدود به حیوانات ولگرد نیست و حتی نگهداری غیرمسئولانه از حیوانات خانگی نیز میتواند تهدیدی جدی ایجاد کند.
تنها راه نجات: مراجعه بهموقع
رئیس بیماریهای واگیر و غیرواگیر شبکه بهداشت و درمان بروجرد درباره راهکارهای مقابله با این بیماری گفت:با توجه به افزایش موارد حیوان گزیدگی و همچنین فراوانی بالای گردش ویروس هاری در حیوانات اهلی و وحشی نمونهگیریشده در سطح شهرستان بروجرد، خطر وقوع موارد هاری انسانی به شدت افزایش یافته است. تنها راه نجات این موارد، مراجعه به موقع به واحد هاری شهرستان (واقع در اورژانس بیمارستان شهید دکتر چمران) و دریافت واکسن و در صورت نیاز سرم هاری است.
او همچنین از شهروندان خواست از تحریک، غذا دادن و آزار رساندن به حیوانات پرهیز کنند، زیرا شایعترین علت ابتلا به هاری، حیوانگزیدگی است.
اقدامات اولیه در مواجهه با حیوانگزیدگی
نوابی درباره نحوه اقدام پس از گزیدگی تأکید کرد:در صورت بروز گزیدگی یا خراش توسط حیوان، اولین اقدام شستشوی فوری محل جراحت با آب و صابون به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه است و سپس باید سریعاً به آدرس خیابان دانشگاه شمالی، بیمارستان چمران، اورژانس بیمارستان، واحد پیشگیری درمان هاری شهرستان بروجرد مراجعه کنند.
مراکز درمانی شبانهروزی و رایگان
او خاطرنشان کرد:مراکز درمان هاری شهرستان در تمام ساعات شبانهروز (۲۴ ساعته) آماده ارائه خدمات واکسیناسیون ضد هاری بهصورت رایگان هستند.
این خدمات رایگان، بهویژه برای خانوادههایی که توان مالی پایین دارند، نقش مهمی در کاهش خطر شیوع هاری دارد.
علائم اختصاصی هاری؛ از توهم تا فلج
نوابی در بخش دیگری از سخنانش درباره علائم این بیماری گفت:سوزش، گزگز و مورمور در محل گاز گرفتن، در مرحله حاد عصبی علائم به شکل توهم و نگرانی، ترس از آب و حساسیت به صدا، نور، لمس کردن، افزایش ترشح بزاق و اختلال در بلع، خوابآلودگی، تشنج و فلج موضعی، تب و افزایش ترشح اشک، بزاق و عرق از علائم اختصاصی هاری است.