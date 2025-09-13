این زمینلرزهها بیش از ۲۲۰۰ نفر را کشت و نزدیک به نیم میلیون نفر را در بحران قرار داد. کشتی تحت دستور رئیسجمهور شیخ محمد بن زاید آل نهیان از ابوظبی حرکت کرد.
این محموله شامل مواد غذایی ضروری، تجهیزات سرپناه و تجهیزات پزشکی است که پس از رسیدن کشتی به مقصد، از طریق جاده به افغانستان منتقل خواهد شد.
امارات پیشتر نیز به عنوان بخشی از پاسخ انساندوستانه خود به این فاجعه، مواد غذایی، تجهیزات پزشکی، چادر و تیمهای جستجو و نجات به افغانستان ارسال کرده بود.
ستاد عملیات مشترک این مأموریت را با همکاری سازمان کمکرسانی امارات و چندین نهاد خیریه و انساندوستانه در سراسر امارات هماهنگ کرده است، که مقامها آن را نمونهای از همبستگی ملی در ارائه کمکهای فوری توصیف کردند.
این محموله بخشی از پل جامع کمکرسانی امارات برای حمایت از مردم افغانستان پس از این فاجعه طبیعی است که عمدتاً مناطق شرقی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
بیش از نیمی از حدود ۲۱۰۰ قربانی تأیید شده کودکان هستند، به طوری که بیش از ۵۰۰ دختر و ۶۵۰ پسر جان خود را در این زمینلرزهها از دست دادهاند؛ نخستین زمینلرزه در شب ۳۱ آگوست رخ داد. بحران انسانی باعث شد تا اقدامات بینالمللی برای کمک به جمعیت متاثر آغاز شود و چندین کشور به ارائه کمک پرداختهاند.
ابتکار انساندوستانه امارات نشاندهنده تعهد این کشور به حمایت از تلاشهای بینالمللی کمکرسانی و ارائه کمک به جمعیتهای متاثر از بلایای طبیعی و بحرانهای انسانی است.
این محموله کمکی پس از کمکهای قبلی امارات شامل یک هواپیمای باربری بویینگ ۷۴۷ با ۸۴ تن کمک اضطراری است که از دبی به کابل حرکت کرده و برای حمایت از نزدیک به ۷۳۰,۰۰۰ نفر متاثر از زمینلرزه طراحی شده بود