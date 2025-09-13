باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مرکز لرزه نگاری کشور اعلام کرد: در ساعت ۱۶ و ۷ دقیقه و ۲۶ ثانیه بعد از ظهر امروز زمین لرزه‌ای به بزرگی ریشتر شهرستان را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین رخ داد.

زمین لرزه تلفات جانی نداشته است

غلامی مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار کرد: زلزله در مقیاس ۴.۷ ریشتر و بزرگ بوده است، اما دور از مناطق مسکونی رخ داده و مصدوم و تلفات جانی نداشته است.

او ادامه داد: در پی این زلزله، بخشدار و مسئولان محلی، کارشناسان بنیاد مسکن را گسیل کرده‌اند که اگر خسارت، ترک خوردگی و اتفاق خاصی در سازه‌ها افتاده است، گزارش دهند.

جمعیت هلال احمر فارس هم اعلام کرد: در پی این حادثه تیم ارزیاب هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارات احتمالی به روستا‌های نزدیک کانون زلزله اعزام شده‌اند و همه پایگاه‌های هلال‌احمر استان فارس به حالت آماده باش درآمده‌اند.

خشت یکی از بخش‌های شهرستان کازرون در استان فارس است و شهر خشت مرکز این بخش است. کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.