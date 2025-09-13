باشگاه خبرنگاران جوان - خرس قهوهای ماده هشت ساله که بهدلیل جراحت ناشی از تیراندازی در منطقه جنگلی هفتخال کیاسر کشف شده بود، پس از انتقال به مرکز درمانی حیاتوحش سمسکنده و انجام اقدامات درمانی، متأسفانه بهدلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.
بهرنگ اکرامی، دامپزشک معتمد ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران در اینباره گفت: این خرس بر اثر عفونت حاد ناشی از جراحات تیراندازی دچار ضعف شدید بود و با وجود مراقبتهای تخصصی و درمانهای دامپزشکی، متأسفانه بهدلیل وخامت شرایط جسمانی تلف شد.
علیرضا ابراهیمی، سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیاتوحش ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران نیز با ابراز تأسف از وقوع این حادثه اظهار داشت: پیگیریهای قانونی برای شناسایی عامل یا عوامل این اقدام غیرقانونی در دستور کار قرار دارد و با همکاری دستگاههای قضائی و انتظامی برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
وی در ادامه تأکید کرد: خرس قهوهای از گونههای شاخص و در معرض تهدید در جنگلهای هیرکانی است و حفاظت از آن نیازمند مشارکت جوامع محلی، همکاری نهادهای اجرایی و فرهنگسازی عمومی در جهت همزیستی با حیاتوحش است.
