خرس قهوه‌ای ماده هشت ساله که به‌دلیل جراحت ناشی از تیراندازی در منطقه جنگلی هفت‌خال کیاسر کشف شده بود، تلف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خرس قهوه‌ای ماده هشت ساله که به‌دلیل جراحت ناشی از تیراندازی در منطقه جنگلی هفت‌خال کیاسر کشف شده بود، پس از انتقال به مرکز درمانی حیات‌وحش سمسکنده و انجام اقدامات درمانی، متأسفانه به‌دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد.

بهرنگ اکرامی، دامپزشک معتمد اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران در این‌باره گفت: این خرس بر اثر عفونت حاد ناشی از جراحات تیراندازی دچار ضعف شدید بود و با وجود مراقبت‌های تخصصی و درمان‌های دامپزشکی، متأسفانه به‌دلیل وخامت شرایط جسمانی تلف شد.

علیرضا ابراهیمی، سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات‌وحش اداره‌کل حفاظت محیط زیست مازندران نیز با ابراز تأسف از وقوع این حادثه اظهار داشت: پیگیری‌های قانونی برای شناسایی عامل یا عوامل این اقدام غیرقانونی در دستور کار قرار دارد و با همکاری دستگاه‌های قضائی و انتظامی برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی در ادامه تأکید کرد: خرس قهوه‌ای از گونه‌های شاخص و در معرض تهدید در جنگل‌های هیرکانی است و حفاظت از آن نیازمند مشارکت جوامع محلی، همکاری نهادهای اجرایی و فرهنگ‌سازی عمومی در جهت همزیستی با حیات‌وحش است.

منبع:روابط عمومی محیط زیست مازندران

United States of America
ناشناس
۰۰:۲۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۴
دامپزشکامون که هرچی حیوون می برن پیششون تلف میکنن
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
س
۲۲:۲۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
خدابیامرزدش خرس خوبی بود
۰
۶
پاسخ دادن
