باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مرکز لرزه نگاری کشور اعلام کرد: در ساعت ۸ و ۱۳ دقیقه و ۴۵ ثانیه صبح امروز زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر کنارتخته در شهرستان کازرون را لرزاند.این زمین لرزه در عمق ۱۶ کیلومتری زمین رخ داد.

مسعود عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی فارس اظهار کرد: نیروهای اورژانس با یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند و منطقه توسط تیم ارزیاب بررسی شد و خوشبختانه مصدوم و تلفات جانی وجود نداشت. همچنین جمعیت هلال احمر فارس اعلام کرد: در پی این حادثه تیم‌های هلال‌احمر برای ارزیابی میزان خسارت احتمالی به نزدیک کانون زلزله اعزام شده‌اند‌ و همه پایگاه‌های هلال‌احمر استان به حالت آماده باش درآمده اند.



گفتنی است، در ساعت ۱۶ و ۷ دقیقه و ۲۶ ثانیه بعد از ظهر دیروز نیز زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۷ ریشتر خشت در شهرستان کازرون را لرزاند.