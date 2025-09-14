باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تظاهرات حامیان فلسطین در پایتخت سوئد + فیلم

صدها تن از حامیان فلسطین با حضور در خیابان های استکهلم پایتخت سوئد ضمن اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی بر حمایت خود از نوار غزه تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تظاهرکنندگان با حرکت به سمت وزارت خارجه سوئد و حمل پلاکاردهایی در حمایت از فلسطین، شعارهایی علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه سر دادند.

 

