باشگاه خبرنگاران جوان، عیسی بابائی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت: جشن عاطفه‌ها باهدف تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان نیازمند تحت حمایت از ۱۵ مرداد ماه شروع و تا ۱۵ مهرماه سالجاری ادامه دارد.

بابایی با اشاره به پیش بینی مشارکت ۲۲ میلیارد تومانی گلستانی‌ها در سالجاری عنوان کرد: هم استانی‌های نوعدوست وخیراندیش، سال گذشته نیز درتهیه لوازم کمک آموزشی برای ادامه تحصیل دانش آموزان نیازمند مشارکت خوبی داشتند.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان خاطر نشان کرد: امسال نیز با برپایی پایگاه‌های نمادین درمیادین اصلی شهر برای جمع آوری کمک‌های هم استانی‌های خیر ونیکوکار صورت می‌گیرد واکثریت جذب کمک‌های مردمی بصورت غیر حضوری و الکترونیکی انجام خواهدشد.

بابائی با اعلام ۵۰ پایگاه ثابت مستقر در میادین اصلی شهر‌های سطح استان و همچنین آمادگی تمامی دفاتر کمیته امداد و ۲۲۰ مرکز نیکوکاری برای دریافت کمک‌های نقدی وغیر نقدی مردم ازجمله کیف و کفش ونوشت افزار وسایر ملزومات آموزشی تحصیلی، خواستارمشارکت هرچه باشکوهتر گلستانی‌های نیکوکاردر کمک رسانی برای تامین مایحتاج تحصیلی آموزشی دانش آموزان ودانشجویان بی بضاعت شد.

وی تصریح کرد: از روز یکشنبه ۲۳ شهریور تا ۳۱ شهریور پایگاه‌های مستقر درمیادین اصلی شهر‌های سطح استان و روز جمعه ۲۸ شهریورماه در مصلی‌های نماز جمعه آماده جمع آوری کمک‌های مردمی برای دانش آموزان نیازمند هستند و در روز دوشنبه ۷ مهرماه بصورت نمادین درمدارس سطح استان زنگ جشن عاطفه‌ها نواخته می‌شود.

بابائی افزود: کمیته امداد استان گلستان دارای بیش از ۱۹ هزار دانش آموز و ۱۴۰۰ دانشجوی تحت حمایت است که از خدمات آموزشی و کمک هزینه تحصیلی این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به روش‌های غیر حضوری مشارکت مردم در این پویش پرداخت وگفت: علاوه بر پیش بینی کد دستوری #۰۱۷*۸۸۷۷*، امکان پرداخت کمک‌های مردمی ازطریق سایت کمیته امداد به آدرس emdad.ir و همچنین شماره حساب ۰۱۱۱۸۰۴۶۸۹۰۰۸ وشماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۰۲۲۶ نزد بانک ملی فراهم شده است.

منبع: کمیته امداد گلستان