پایگاه‌های کمیته امداد به منظور اجرای جشن عاطفه‌ها از امروز در گلستان برای کمک به دانش آموزان نیازمند گلستانی برپا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، عیسی بابائی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان گفت: جشن عاطفه‌ها باهدف تامین مایحتاج تحصیلی دانش آموزان نیازمند تحت حمایت از ۱۵ مرداد ماه شروع و تا ۱۵ مهرماه سالجاری ادامه دارد.

بابایی با اشاره به پیش بینی مشارکت ۲۲ میلیارد تومانی گلستانی‌ها در سالجاری عنوان کرد: هم استانی‌های نوعدوست وخیراندیش، سال گذشته نیز درتهیه لوازم کمک آموزشی برای ادامه تحصیل دانش آموزان نیازمند مشارکت خوبی داشتند.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان خاطر نشان کرد: امسال نیز با برپایی پایگاه‌های نمادین درمیادین اصلی شهر برای جمع آوری کمک‌های هم استانی‌های خیر ونیکوکار صورت می‌گیرد واکثریت جذب کمک‌های مردمی بصورت غیر حضوری و الکترونیکی انجام خواهدشد.

بابائی با اعلام ۵۰ پایگاه ثابت مستقر در میادین اصلی شهر‌های سطح استان و همچنین آمادگی تمامی دفاتر کمیته امداد و ۲۲۰ مرکز نیکوکاری برای دریافت کمک‌های نقدی وغیر نقدی مردم ازجمله کیف و کفش ونوشت افزار وسایر ملزومات آموزشی تحصیلی، خواستارمشارکت هرچه باشکوهتر گلستانی‌های نیکوکاردر کمک رسانی برای تامین مایحتاج تحصیلی آموزشی دانش آموزان ودانشجویان بی بضاعت شد.

وی تصریح کرد: از روز یکشنبه ۲۳ شهریور تا ۳۱ شهریور پایگاه‌های مستقر درمیادین اصلی شهر‌های سطح استان و روز جمعه ۲۸ شهریورماه در مصلی‌های نماز جمعه آماده جمع آوری کمک‌های مردمی برای دانش آموزان نیازمند هستند و در روز دوشنبه ۷ مهرماه بصورت نمادین درمدارس سطح استان زنگ جشن عاطفه‌ها نواخته می‌شود.

بابائی افزود: کمیته امداد استان گلستان دارای بیش از ۱۹ هزار دانش آموز و ۱۴۰۰ دانشجوی تحت حمایت است که از خدمات آموزشی و کمک هزینه تحصیلی این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان به روش‌های غیر حضوری مشارکت مردم در این پویش پرداخت وگفت: علاوه بر پیش بینی کد دستوری #۰۱۷*۸۸۷۷*، امکان پرداخت کمک‌های مردمی ازطریق سایت کمیته امداد به آدرس emdad.ir و همچنین شماره حساب ۰۱۱۱۸۰۴۶۸۹۰۰۸ وشماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۷۰۲۲۶ نزد بانک ملی فراهم شده است.

منبع: کمیته امداد گلستان

