برگزاری بزرگترین تظاهرات حمایت از فلسطین در نیوزلند + فیلم

بزرگترین تظاهرات حمایت از فلسطین در نیوزیلند برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی جنایات رژیم صهیونیستی حامیان فلسطین در نیوزیلند بزرگترین تظاهرات خود در حمایت از فلسطین برگزار کردند.

