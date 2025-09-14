در پی انفجار گاز در منطقه پوئنته د والکاس مادرید حداقل ۲۵ نفر زخمی شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روزنامه ال پایس گزارش داد که در پی انفجار گاز روز شنبه در منطقه پوئنته د والکاس مادرید، حداقل ۲۵ نفر زخمی شده‌اند که حال سه نفر وخیم و حال دو نفر نسبتا وخیم گزارش شده است.

این انفجار حدود ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت محلی (۱۳:۰۰ به وقت گرینویچ) رخ داد و یک فضای تجاری که به یک خانه مسکونی تبدیل شده بود، ساختمان بالای آن و یک کافه مجاور را تحت تأثیر قرار داد.

کارلوس مارین د لا بارسنا، رئیس آتش نشانی شهر مادرید تأیید کرد که این یک انفجار گاز بوده است، اگرچه نوع دقیق گاز، علت آن یا محل دقیق منشأ آن هنوز مشخص نشده است.

ساختمان تخلیه شده است و اینماکولادا سانز، معاون شهردار مادرید گفت که ساکنان نُه آپارتمان در این ساختمان سه طبقه ممکن است به دلیل «خسارت قابل توجه به کف سازه بین طبقه همکف و طبقه اول» نیاز به جابجایی چند روزه داشته باشند.

سانز، رئیس امنیت و فوریت‌های شهر خاطرنشان کرد که شورای شهر در حال هماهنگی با سازمان اجتماعی سامور برای ارائه راه‌حل‌های اسکان موقت به ساکنان آسیب‌دیده است. تکنسین‌های شهرداری اکنون ارزیابی کاملی از سازه ساختمان انجام خواهند داد.

آتش‌نشانان که به دلیل ناپایداری سازه که استفاده از ماشین‌آلات سنگین را ناامن می‌کند، به صورت دستی کار می‌کردند، چهار نفر را از زیر آوار نجات دادند.

سانز اظهار داشت که بخش زیادی از آوار قبلاً پاکسازی شده است و اکنون «بعید به نظر می‌رسد» که افراد بیشتری زیر آوار گرفتار شده باشند.

منبع: آناتولی

Iran (Islamic Republic of)
کار کار اسرائیل و آمریکاست از اونجايی که اسپانیا اخیرا خیلی برعلیه اسرائیل شده بخاطر همین مورد تهاجم قرار گرفته
