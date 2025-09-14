باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
چارلی کرک؛ مردی که «فلسطین» را انکار می‌کرد + فیلم

چارلی کرک از چهره‌های سیاسی آمریکا وجود فلسطین را انکار می‌کرد و کرانه باختری را صرفا بانم عبری آن میخواند.

باشگاه خبرنگاران جوان - موضوع گیری های چارلی کرک در انکار فلسطین محبوبیت زیادی را در میان راست گرایان آمریکا و اسرائیل به همراه داشت و پیام نخست وزیر ان رژیم بعد از ترور وی را به همراه داشت.

