سند عرصه موقوفه امامزاده یحیی بن زید علیه السلام گنبدکاووس امروز به سازمان اوقاف و امور خیریه تحویل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: به منظور جلوگیری از دست اندازی به عرصه‌های موقوفی، کار سنددار کردن این عرصه‌ها در استان آغاز شده است و امروز هم عرصه‌های موقوفه آستان امامزاده یحیی بن زید علیه السلام گنبدکاووس که در قالب سه فقره و در مجموع به مساحت ۹۶ هزار و ۵۹۱ متر مربع صادر شده است به سازمان اوقاف و امورخیریه، تحویل شد.

حیدر آسیابی، گفت: سند صحن امامزاده نیز ۲ سال پیش به مساحت ۲۱ هزار مترمربع صادر شد.

وی افزود: با صدور این اسناد، امکان توسعه فضای امامزاده برای رفاه حال زائران این مکان مقدس فراهم شد.

امامزاده یحیی بن زید (ع) در شهرستان گنبد کاووس در نزدیکی شهر تاریخی جرجان قرار دارد.

منبع: دادگستری گلستان