سند عرصه موقوفه امامزاده یحیی بن زید علیه السلام گنبدکاووس امروز به سازمان اوقاف و امور خیریه تحویل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس کل دادگستری گلستان گفت: به منظور جلوگیری از دست اندازی به عرصه‌های موقوفی، کار سنددار کردن این عرصه‌ها در استان آغاز شده است و امروز هم عرصه‌های موقوفه آستان امامزاده یحیی بن زید علیه السلام گنبدکاووس که در قالب سه فقره و در مجموع به مساحت ۹۶ هزار و ۵۹۱ متر مربع صادر شده است به سازمان اوقاف و امورخیریه، تحویل شد.

حیدر آسیابی، گفت: سند صحن امامزاده نیز ۲ سال پیش به مساحت ۲۱ هزار مترمربع صادر شد.

وی افزود: با صدور این اسناد، امکان توسعه فضای امامزاده برای رفاه حال زائران این مکان مقدس فراهم شد.

امامزاده یحیی بن زید (ع) در شهرستان گنبد کاووس در نزدیکی شهر تاریخی جرجان قرار دارد.

منبع: دادگستری گلستان

برچسب ها: دادگستری ، سند
خبرهای مرتبط
مراسم باشکوه تشییع پیکر خانواده ۵ نفره شهید نیازمند در گنبدکاووس
تجلیل از خادمان موکب یحیی بن زید علیه السلام در ایام اربعین
آزادی ۱۶۰۰ زندانی جرائم غیر عمد با محوریت امامزادگان و بقاع متبرکه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
آبگیری سد نرماب چهل چای مینودشت در مهرماه
ورود سامانه بارشی جدید به گلستان همراه با کاهش ۵ درجه‌ای دما
قیمت بالای مرغ در گلستان پذیرفتنی نیست
کیفرخواست پرونده قتل محیط‌بان پارک ملی گلستان صادر شد
پایان حصار آهنین بر قامت گنبد قابوس
صدور سند عرصه موقوفه امامزاده یحیی بن زید علیه السلام گنبدکاووس
پرداخت ۱۰۰ درصد بهای گوجه فرنگی خریداری شده از کشاورزان گلستانی
برپایی ۵۰ پایگاه در راستای برگزاری جشن عاطفه‌ها از امروز در شهر‌های گلستان