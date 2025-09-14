سوشیلا کارکی، نخست وزیر موقت نپال رسماً آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - گزارش‌های خبری متعدد در رسانه‌های محلی تأیید کردند که سوشیلا کارکی دو روز پس از انتصابش به رهبری دولت موقت روز یکشنبه رسماً به عنوان نخست وزیر نپال منصوب شد.

کارکی، اولین نخست وزیر زن این کشور که پیش از این به عنوان رئیس دیوان عالی خدمت می‌کرد، روز جمعه توسط رئیس جمهور رامچاندرا پادل در پاسخ به خواسته‌های معترضان پس از برکناری دولت منتخب کی پی شارما اولی سوگند یاد کرد.

او وظایف رسمی خود را از ساختمان وزارت کشور در سینگا دوربار آغاز کرد، زیرا دفتر نخست وزیر پس از آتش زدن ساختمان قبلی در جریان اعتراضات به آنجا منتقل شده بود.

از جمله تصمیمات اولیه او، کمک به قربانیان اعتراضات هفته گذشته بود. اکنارایان آریال، دبیر کل گفت که دولت کشته‌شدگان جنبش «نسل زد» را به عنوان شهید می‌شناسد و هر خانواده آسیب‌دیده حمایت مالی دریافت می‌کند.

آریال گفت که به بیمارستان‌ها نیز دستور داده شده است که درمان پزشکی رایگان به مجروحان ارائه دهند.

در اعتراضات گسترده این هفته که به دلیل ممنوعیت پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی آغاز شد، حداقل ۵۱ نفر کشته و بسیاری دیگر زخمی شدند. این اعتراضات به جنبشی گسترده‌تر علیه فساد ادعایی و خویشاوندسالاری در میان نخبگان سیاسی تبدیل شد و تظاهرکنندگان منازل مسکونی، دیوان عالی کشور و سایر ساختمان‌های عمومی را هدف قرار دادند.

