باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی قبل محمدجواد ظریف، وزیر خارجه دولت روحانی، دراعترافی تکان‌دهنده فاش کرد: «در روز آخر مذاکرات برجام، کارشناس اتحادیه اروپا به یکی از مذاکره‌کنندگان بسیار خوب من گفته بود اگر در برجام بنویسیم لغو، مجبور می‌شویم تحریم‌های غیرهسته‌ای را دوباره تصویب کنیم؛ لذا ما از این عبارت [تعلیق]استفاده می‌کنیم. این پیشنهاد را کارشناس مالی اتحادیه اروپا، آقایی به نام فرانچسکو که فامیلی‌اش ایتالیایی بود، به این همکار خوب و برجسته من گفت. ایشان هم گفته بود اشکالی ندارد.»

این فریب، در لحظات پایانی مذاکرات، کلمه «تعلیق» (suspension) را به جای «لغو» (lift) در ضمائم برجام گنجاند، بدون این‌که تیم ایرانی از تبعات آن آگاه باشد. ظریف در سال ۱۴۰۰، با اقراری دیرهنگام گفت: «در مجلس گفتم که در برجام کلمه ساسپنشن (تعلیق) نیست و این اشتباه از من بود. چهار بار یا سه بار کلمه ساسپند در ضمیمه استفاده شده بود و این را مذاکره‌کننده ما، به ما اطلاع نداده بود.» این تناقض که ظریف پیشتر در مجلس تأکید کرده بود «در هیچ جای برجام تعلیق نیامده، هر کس تعلیق ترجمه کرده، اشتباه کرده»، عمق خیانت غرب را نشان می‌دهد. در نتیجه این حیله کلمه تعلیق، بار‌ها در متن پنهان شد بدون آن‌که مذاکره‌کنندگانی که بعدا ازآن‌ها با ۷۵۰ سکه تقدیرشد ازآن خبردارباشند. ماجرای فرانچسکو، به‌عنوان نماد فریب دیپلماتیک، هشداری است که ما را به بدبینی نسبت به آژانس دعوت می‌کند - نهادی که با جاسوسی، دزدی اسناد، سیاسی‌کاری و بازی در زمین آمریکا و تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان)، بار‌ها به اعتماد ایران خیانت کرده است. ماجرای فرانچسکو و برجام مانند خنجری در قلب اعتماد ایران به غرب، نمادی از فریبکاری‌های دشمنان ملت ایران است که باید ما را نسبت به سازوکار‌های وابسته به تروئیکا و آمریکا هوشیار کند.

فریب فرانچسکو، تنها نمونه‌ای از توطئه‌های غرب است، اما آژانس، به‌عنوان بازوی اجرایی سیاست‌های غرب به خصوص در دوره مسئولیت فردی بدنام به نام رافائل گروسی، نقشی کلیدی در فشار بر ایران ایفا کرده است. این نهاد که قرار بود ناظر بی‌طرف برجام باشد، گزارش‌هایش در دوره گروسی همیشه با جهت‌گیری سیاسی همراه بوده است و سکوت در برابر زرادخانه هسته‌ای اسرائیل، اما اتهام‌زنی مداوم به ایران ماحصل گزارش‌های همیشگی آن بوده. این دوگانگی، آژانس را به ابزاری برای حفظ تحریم‌ها و تداوم فشار بر تهران تبدیل کرد. آژانس، به جای محکوم کردن اسناد مخدوشی که از طریق جاسوسی رژیم صهیونیستی به دست آورده، از آنها برای اتهام‌زنی به ایران استفاده کرد، در حالی که نتانیاهو آنها را بهانه خروج ترامپ از برجام قرار داد. اسناد فاش‌شده اخیر نشان می‌دهد نامه‌های محرمانه ایران به آژانس مستقیما به اسرائیل انتقال داده می‌شد. نباید فراموش کرد که اطلاعاتی که آژانس در اختیار داشته است، زمینه‌ساز ترور دانشمندان هسته‌ای، حملات سایبری مانند ویروس استاکس‌نت و بمباران تأسیسات ایران شد.

اوج خیانت آژانس درجنگ تحمیلی ۱۲ روزه نمایان شد. چندروزپیش ازحمله اسرائیل، آژانس بافشارآمریکاوتروئیکا، قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب کرد و تهران را با ادعا‌هایی سیاسی محکوم کرد. برخی کارشناسان معتقدند این قطعنامه بهانه‌ای برای بمباران تأسیسات نطنز، فردو و اراک شد. در طول جنگ، رافائل گروسی سکوت کرد و پس از حملات، به جای محکوم کردن تجاوز، تنها از «ایمنی تأسیسات» سخن گفت. ایران، در پاسخ، همکاری را معلق کرد و مجلس شورای اسلامی قانونی برای ممنوعیت بازرسی‌ها تصویب نمود، زیرا اطلاعات آژانس مستقیما به دشمن رسیده بود. این جنگ، به خوبی نشان داد آژانس شریک جنایت آمریکا و اسرائیل است.

روایت دوگانه و بدعهدی آژانس

در آخرین نمونه توافق اخیر ایران و آژانس در قاهره قرار بود گامی برای کاهش تنش‌ها باشد، اما روایت‌های متضاد طرفین، عمق فریب‌کاری آژانس را نشان می‌دهد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، بلافاصله پس از امضا، از «ازسرگیری فوری بازرسی‌ها» سخن گفت، گویی توافق دسترسی بی‌قیدوشرط را تضمین کرده است. اما سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان، صراحتا اعلام کرد: «هیچ دسترسی به بازرسان آژانس داده نمی‌شود.» او توضیح داد که برای تأسیسات آسیب‌دیده از حملات، ابتدا اقدامات زیست‌محیطی لازم است، سپس گزارش به شورای عالی امنیت ملی ایران ارسال می‌شود. عراقچی تاکید کرد: «با توجه به تغییر شرایط و الزامات قانونی ایران همکاری‌ها مانند گذشته نمی‌تواند باشد»

این تضاد روایی، احتمالا ریشه در متن توافق دارد: هر دو طرف بر «متن واحد» تأکید دارند، اما تفسیر‌ها متفاوت است. ایران بر مراحل تدریجی و تصمیم‌گیری شورای عالی امنیت ملی اصرار دارد، در حالی که آژانس به دنبال دسترسی سریع برای ارزیابی ذخایر مواد غنی‌شده زیر آوار بمباران‌هاست. این تناقض، انتقادات داخلی نمایندگان مجلس را برانگیخت که توافق را «بسترساز جنگ دوباره» می‌دانند و بهانه‌جویی‌های غرب را تقویت کرد که آن را ناکافی می‌شمارند. عراقچی این توافق را «عصاره تجربیات گذشته» خواند که برای جلوگیری از «تلخی‌های قبلی» تنظیم شده، اما روایت دوگانه آژانس، خطر فریب جدید را گوشزد می‌کند.

برای روشن‌سازی این ابهامات، عراقچی در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» توضیحات جامعی ارائه داد. درباره توافق قاهره، عراقچی سه نقطه کلیدی را برشمرد: ۱) پذیرش حمله به تأسیسات هسته‌ای به‌عنوان اقدامی غیرقانونی؛ ۲) به رسمیت شناختن شرایط جدید و تغییر در همکاری‌ها؛ ۳) رعایت قانون مجلس و نظر شورای عالی امنیت ملی. او تأکید کرد: «در خصوص تأسیسات بمباران‌شده، شرایط پیچیده است. آژانس نگرانی‌های ایران را مشروع دانسته. فعلا بازرسی انجام نمی‌شود تا اقدامات زیست‌محیطی صورت گیرد، سپس گزارش به شورای عالی امنیت ملی می‌رود و بعدا مذاکرات برای نحوه بازرسی‌ها انجام می‌شود.» عراقچی افزود: «هیچ اجازه بازرسی الان داده نشده و آژانس این مسیر جدید را پذیرفته. اعتبار توافق تا وقتی است که اقدام خصمانه‌ای علیه ایران صورت نگیرد.» او در واکنش به روایت گروسی، گفت: «هر طرف روایت خودش را دارد، اما متن توافق یکی است و شیوه دسترسی بعدا تصمیم‌گیری می‌شود.»

از فرانچسکو تا قاهره

ماجرای فرانچسکو، نماد فریب غرب، درس بزرگی است: آژانس، با سابقه جاسوسی و سیاسی‌کاری، قابل اعتماد نیست. گزارش‌های گروسی که ایران را به «انباشت اورانیوم برای ۱۰ بمب» متهم می‌کند، در حالی که سکوت در برابر جنایات اسرائیل پیشه کرده، نشان‌دهنده ادامه این خیانت است. توافق قاهره، اگرچه گامی برای کاهش تنش است اماتفسیر به رای آژانس وفشار‌های تروئیکا، آینده‌ای نامطمئن را رقم زده است. ایران هشدار داده که بازگشت تحریم‌ها، توافق را باطل می‌کند.

جزئیات نشست اضطراری با عراقچی

روز گذشته نشست اضطراری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد.

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این‌باره گفت:وزیر امورخارجه درباره آنچه که در قاهره اخیرا اتفاق افتاد، چند نکته را ذکر کرد؛ از جمله این‌که اروپا حق فعال‌سازی اسنپ‌بک را ندارد و این اقدام غیرحقوقی و غیرقانونی است و تعامل ما با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با توجه به شرایط جدید و قانون مجلس فرق کرده است و به مانند گذشته نمی‌توانیم با آژانس همکاری کنیم؛ لذا نیازمند مدالیته جدید هستیم. وی تصریح کرد: وزیر امورخارجه یادآور شد که فعال سازی اسنپ بک نامطلوب و تاثیرات سیاسی و روانی دارد، اما در مورد تاثیرات اقتصادی آن اغراق صورت گرفته است. همچنین قصد همکاری با آژانس به شکل سابق را نداریم. رضایی ادامه داد: وزیر امور خارجه درباره دیدار با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که در مذاکرات قاهره با گروسی دو تا سه ساعت بر روی متن توافق کار کردیم و پس از اعمال ملاحظات ما، تبدیل به متن مورد قبول ما شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد: همچنین بنا به گفته وزیر امورخارجه، آژانس قبول کرده که ما با ترتیبات جدید با آنها تعامل کنیم. چرا که ما دغدغه امنیتی جدیدی در رابطه با مراکز هسته‌ای داریم که باید به آن احترام گذاشته شود. همچنین در تفاهم با آژانس تاکید شده که همکاری با آژانس و بازرسی از تاسیسات هسته‌ای کشور در چارچوب قانون مجلس و مصوبات شورای عالی امنیت ملی خواهد بود و اجرای تفاهم ما با آژانس به شرطی خواهد بود که عمل خصمانه همچون اسنپ بک علیه ایران صورت نگیرد.

رضایی ادامه داد: وزیر امورخارجه تاکید کرد که اگر عمل خصمانه علیه کشور ما صورت پذیرد، تفاهم نامه کن لم یکن خواهد شد.

منبع: تسنیم