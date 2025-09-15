با وجود وعده‌های متعدد مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تکمیل و بهره‌برداری از محور چهارخطه ازنا – شازند تا پایان نیمه نخست سال جاری، اکنون در آستانه پایان شهریورماه هیچ نشانی از تحقق این وعده‌ها دیده نمی‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی- محور ازنا – شازند، با طول تقریبی ۷۵ کیلومتر و عبور از استان‌های لرستان و مرکزی، از سال ۱۳۸۴ عملیات اجرایی آن آغاز شد. هدف اولیه، ایجاد مسیری ایمن و کوتاه برای عبور خودروها بود، اما با گذشت دو دهه، مسیر همچنان نیمه‌کاره و حادثه‌خیز است.

۳۵ کیلومتر از این جاده در محدوده لرستان به دلیل عرض محدود و تردد روزانه بیش از ۶ هزار خودرو، به «جاده مرگ» شهرت یافته است. در طول سال‌ها، تصادفات متعدد جان ده‌ها نفر را گرفته و خانواده‌های بسیاری با خسارت‌های جانی و مالی روبه‌رو شده‌اند.

وعده‌ها و ناکامی‌ها

عملیات چهارخطه کردن محور ازنا – شازند از سال ۱۳۹۱ آغاز شد، اما تخصیص قطره‌چکانی اعتبارات و کندی روند اجرایی، مانع از تکمیل پروژه شد. در سال ۱۳۹۷ مسیر بالاخره ردیف ملی گرفت، اما بخش پایانی آن همچنان ناتمام باقی ماند و تنها بخش محدودی از مسیر، بین مومن‌آباد تا پل گنجه، تعریض و زیر بار ترافیک رفت.

در جریان سفر ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰، مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه مصوب شد و قرار بود تا سال ۱۴۰۲ محور به بهره‌برداری برسد. با این حال، وعده‌ها عملی نشد و بخش پایانی مسیر همچنان نیمه‌کاره باقی ماند.

 وعده خردادماه ۱۴۰۴

در خردادماه سال جاری، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، اعلام کرد که چهارخطه شدن مسیر تا نیمه نخست سال جاری تکمیل خواهد شد و ۹ کیلومتر باقی‌مانده نیز تا پایان شهریورماه بهره‌برداری می‌شود.

او با اشاره به مطالبات پیمانکار پروژه که بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است، گفت:پیگیری‌های لازم از وزارتخانه برای پرداخت طلب پیمانکار و تأمین اعتبار مورد نیاز انجام خواهد شد. تلاش ما این است که وعده داده‌شده محقق شود.

با این حال، شهریورماه به پایان رسیده و خبری از بهره‌برداری مسیر نیست.

محور حادثه‌خیز و چالش‌های فنی

مشخصات جاده، با دو خطه بودن بخش‌هایی از مسیر و عبور خودروهای سنگین، عامل اصلی تصادفات است. کارشناسان می‌گویند حدود ۳۰ درصد بار ترافیکی مسیر مربوط به وسایل نقلیه سنگین است و زیرساخت کنونی پاسخگوی این حجم عبور و مرور نیست.

این عوامل موجب شده که محور ازنا – شازند همچنان یکی از پرخطرترین جاده‌های کشور باقی بماند و سالانه ده‌ها نفر جان خود را در این مسیر از دست دهند.

چشم‌انداز نامعلوم

با وعده خردادماه، قرار بود تا پایان شهریورماه، مسیر ایمن و چهارخطه شود، اما تحقق این وعده هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

 تأخیرهای طولانی و ناکامی در اجرای پروژه موجب نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد مردم به وعده‌های مسئولان شده است.

تکمیل پروژه علاوه بر کاهش تصادفات، به توسعه اقتصادی و بهبود حمل و نقل بین استان‌ها نیز کمک خواهد کرد، اما اکنون مشخص نیست که این مسیر حادثه‌خیز چه زمانی به هدف اصلی خود یعنی ایمنی کامل و چهارخطه شدن دست خواهد یافت.

۲۰ سال از آغاز پروژه گذشت و محور ازنا – شازند هنوز نیمه‌کاره و حادثه‌خیز است.

 وعده‌های سال‌های گذشته و وعده خردادماه ۱۴۰۴ برای تکمیل جاده و بهره‌برداری شهریورماه عملی نشده‌اند و مردم همچنان در معرض خطر هستند.

 اکنون این پرسش مطرح است که آیا مسئولان می‌توانند وعده خود را عملی کنند یا جاده مرگ ۲۰ ساله همچنان قربانی می‌گیرد؟

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۹ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
بله شخصا از این جاده مهم عبور کردم واقعا جاده خطرناک و پر تردیدی هست از مسئولین خواهشمندم این مسیر رو تکمیل کنند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یا فاطمه
۰۸:۱۳ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
سلام
متاسفم متاسفم متاسفم متاسفم متاسفم متاسفم متاسفم متاسفم متاسفم متاسفم متاسفم متاسفم
بعد از 30سال البته البته همه ی جاده های جاده ی مرگ ااست تهران همدان تهران قزوین تهران مازه. تهران به رشت تمام جاده های شهرستان ملایر بخصوص جاده ی روستاهای ملایر بخدا قسم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
مرد حساب بلوار کربلا شاهراه بین الملل ورودی اراک الان هجده سال نیمه کاره رها شده پول ندارن درست کنم چه برسه به جاده ازنا شازند
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۲۵ شهريور ۱۴۰۴
اراک بودجه خوبی داره هیچ مشکلی هم نداره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
سلام این کار از بی عرضگی نماینده است که موقع انتخابات التماس میکنه بمن آری بدهید وچلو کباب می‌دهد خرش از پل که گذشت دیگر فکر مردم نیست در ضمن مقصر اصلی خودمان هستیم که آدم‌های با سواد وبا تجربه انتخاب نمی‌کنیم
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
وقتی شایسته سالاری و تخصص مداری جای خود را به سهمیه بازی و پارتی بازی در انتصاب مدیران می‌دهد، نتیجه ای بهتر از این حاصل نمیشود
۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
شش درصد تولید ناخالص در اثر تصادفات خسارات پودر میشه همه نگاه میکنن و یکیبه فکر جادههای نابود داغون دوطرفه باریک بدونذعلامت نیست
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۴
انقدر دروغ گفتن توی این سال هاکه عادی شده
۰
۱۱
پاسخ دادن
