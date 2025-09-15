باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارا بابایی- محور ازنا – شازند، با طول تقریبی ۷۵ کیلومتر و عبور از استان‌های لرستان و مرکزی، از سال ۱۳۸۴ عملیات اجرایی آن آغاز شد. هدف اولیه، ایجاد مسیری ایمن و کوتاه برای عبور خودروها بود، اما با گذشت دو دهه، مسیر همچنان نیمه‌کاره و حادثه‌خیز است.

۳۵ کیلومتر از این جاده در محدوده لرستان به دلیل عرض محدود و تردد روزانه بیش از ۶ هزار خودرو، به «جاده مرگ» شهرت یافته است. در طول سال‌ها، تصادفات متعدد جان ده‌ها نفر را گرفته و خانواده‌های بسیاری با خسارت‌های جانی و مالی روبه‌رو شده‌اند.

وعده‌ها و ناکامی‌ها

عملیات چهارخطه کردن محور ازنا – شازند از سال ۱۳۹۱ آغاز شد، اما تخصیص قطره‌چکانی اعتبارات و کندی روند اجرایی، مانع از تکمیل پروژه شد. در سال ۱۳۹۷ مسیر بالاخره ردیف ملی گرفت، اما بخش پایانی آن همچنان ناتمام باقی ماند و تنها بخش محدودی از مسیر، بین مومن‌آباد تا پل گنجه، تعریض و زیر بار ترافیک رفت.

در جریان سفر ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰، مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه مصوب شد و قرار بود تا سال ۱۴۰۲ محور به بهره‌برداری برسد. با این حال، وعده‌ها عملی نشد و بخش پایانی مسیر همچنان نیمه‌کاره باقی ماند.

وعده خردادماه ۱۴۰۴

در خردادماه سال جاری، هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، اعلام کرد که چهارخطه شدن مسیر تا نیمه نخست سال جاری تکمیل خواهد شد و ۹ کیلومتر باقی‌مانده نیز تا پایان شهریورماه بهره‌برداری می‌شود.

او با اشاره به مطالبات پیمانکار پروژه که بالغ بر ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است، گفت:پیگیری‌های لازم از وزارتخانه برای پرداخت طلب پیمانکار و تأمین اعتبار مورد نیاز انجام خواهد شد. تلاش ما این است که وعده داده‌شده محقق شود.

با این حال، شهریورماه به پایان رسیده و خبری از بهره‌برداری مسیر نیست.

محور حادثه‌خیز و چالش‌های فنی

مشخصات جاده، با دو خطه بودن بخش‌هایی از مسیر و عبور خودروهای سنگین، عامل اصلی تصادفات است. کارشناسان می‌گویند حدود ۳۰ درصد بار ترافیکی مسیر مربوط به وسایل نقلیه سنگین است و زیرساخت کنونی پاسخگوی این حجم عبور و مرور نیست.

این عوامل موجب شده که محور ازنا – شازند همچنان یکی از پرخطرترین جاده‌های کشور باقی بماند و سالانه ده‌ها نفر جان خود را در این مسیر از دست دهند.

چشم‌انداز نامعلوم

با وعده خردادماه، قرار بود تا پایان شهریورماه، مسیر ایمن و چهارخطه شود، اما تحقق این وعده هنوز در هاله‌ای از ابهام است.

تأخیرهای طولانی و ناکامی در اجرای پروژه موجب نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد مردم به وعده‌های مسئولان شده است.

تکمیل پروژه علاوه بر کاهش تصادفات، به توسعه اقتصادی و بهبود حمل و نقل بین استان‌ها نیز کمک خواهد کرد، اما اکنون مشخص نیست که این مسیر حادثه‌خیز چه زمانی به هدف اصلی خود یعنی ایمنی کامل و چهارخطه شدن دست خواهد یافت.

۲۰ سال از آغاز پروژه گذشت و محور ازنا – شازند هنوز نیمه‌کاره و حادثه‌خیز است.

وعده‌های سال‌های گذشته و وعده خردادماه ۱۴۰۴ برای تکمیل جاده و بهره‌برداری شهریورماه عملی نشده‌اند و مردم همچنان در معرض خطر هستند.

اکنون این پرسش مطرح است که آیا مسئولان می‌توانند وعده خود را عملی کنند یا جاده مرگ ۲۰ ساله همچنان قربانی می‌گیرد؟